Минобороны РФ призналось в потере двух кораблей во время мощного удара по Севастополю 13.09.2023, 8:55

2,096

Россияне заявили о комбинированной атаке десяти крылатых ракет и трех морских дронов.

Во временно оккупированном Севастополе в результате ударов и взрывов с пожаром на территории морского завода в ночь на 13 сентября были повреждены как минимум два корабля российских захватчиков.

Об этом сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве страны-агрессора утверждают, что этой ночью был нанесен «удар десятью крылатыми ракетами» по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе в Севастополе, а также «тремя безэкипажными катерами по группе кораблей Черноморского флота на переходе морем».

В этой атаке российское Минобороны обвиняет Украину.

Также в заявлении рассказывается о якобы сбитии 7 ракет средствами ПВО, а также уничтожении всех морских БПЛА патрульным кораблем оккупантов «Василий Быков».

«В результате попадания крылатых ракет противника получили повреждения два находящихся на ремонте корабля», - рассказали в Минобороны РФ.

Мощные взрывы в Севастополе ночью 13 сентября

Напомним, что этой ночью (во временно оккупированном Севастополе раздались взрывы https://charter97.org/ru/news/2023/9/13/563529/) - на месте поднялся пожар в районе Южной бухты - в районе морского завода. Местные жители в сети писали о как минимум семи таких взрывов.

Кроме того, около 3:50 жители Севастополя заявили о повторных взрывах и стрельбе. Местные паблики сообщают о возможной атаке БПЛА. Также сообщалось о сильном пожаре на Корабельной стороне Севастополя.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».