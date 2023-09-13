Белоруска решила оставить собаке в наследство свою квартиру 13.09.2023, 8:58

Что ответил нотариус?

Одинокая жительница Дзержинского района поинтересовалась, может ли она завещать квартиру своей собаке. На вопрос ответила нотариус Екатерина Девенчук.

«Из «близких родственников» у меня только собака. У нее есть ветеринарный паспорт и родословная. Хочу оставить ей в наследство квартиру. Нужно ли на собаку составить завещание или ей все отойдет автоматически?» — такой вопрос задала женщина Дзержинскому изданию «Узвышша».

Нотариус Екатерина Девенчук пояснила, что наследниками по завещанию и закону могут быть «граждане, находящиеся в живых в момент открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства».

«Наследниками по завещанию могут быть также юрлица, которые являлись созданными в момент открытия наследства, государство и административно-территориальные единицы», — объяснила специалист.

Нотариус отметила, что белорусское законодательство животных к наследникам не относит.

«Как бы кто ни любил своих питомцев и ни хотел завещать им все-все, наследниками имущества животные являться не будут», — сообщила Екатерина Девенчук.

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