«Чтобы выявить ложь мне хватает нескольких минут» 18 13.09.2023, 9:15

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Фото: onliner.by

Полиграфолог рассказал об особенностях редкого бизнеса в Беларуси.

Сегодня полиграф — это не только обязательный атрибут спецслужб: он помогает подобрать честного кандидата на работу, с его помощью проводятся служебные расследования, разоблачают неверных супругов и поднимают рейтинги в телешоу. Кажется, подключили прибор, задали пару вопросов и без сыворотки правды тайное становится явным. Однако в реальной жизни все работает совсем иначе. Разбираемся, реально ли обмануть полиграф если вы актер или «шпион» из народа, как распознать иголку в ботинке и почему не все пары могут расстаться без проверки на детекторе лжи, пишет onliner.by.

Полиграф берет свое начало в 19 веке, когда Анжело Моссо установил, что предъявление исследуемому образов, внушающих страх, отражается на частоте сердцебиения. И пошло поехало. В СССР прибором пользовались исключительно спецслужбы при проверке кандидатов на работу, подготовку офицеров для разведдеятельности и так далее. В 90-ые, когда Советский Союз перестал существовать, полиграф вышел на рынок. С этого момента началось его развитие в области бизнеса сразу на всем постсоветском пространстве.

— Полиграф — это медико-биологический прибор предназначенный для регистрации комплекса физиологических реакций. Ни больше, ни меньше. Все остальное зависит только от подготовки самого специалиста: как он проводит беседу, читает полиграммы, обсчитывает их, какими методиками и методами проверки владеет, — рассказывает полиграфолог фирмы «Промкомпании Консалт» Александр. Он в профессии с 2013 года, окончил Санкт-Петербургскую школу детекции лжи, кандидат психологических наук и бодибилдер в одном флаконе. Именно с ним мы и будем говорить о столь редкой профессии.

Фото: onliner.by

Одни компании используют полиграф на стадии собеседования, чтобы понимать кто к ним идет. Другие проверяют сформировавшийся коллектив: а вдруг заместитель все это время помогал конкурентам? Ну и самое популярное направление — служебные расследования. Сюда отнесем слив информации, хищение и так далее.

— В Беларуси полиграф «на гражданке» начали использовать где-то в 2005-08 годах. Сегодня в бизнесе он востребован во всех сферах: банковской, строительной, торговле и т.д. Основных направлений три: подбор персонала, проверка действующих сотрудников и проведение служебных расследований.

Фото: onliner.by

Отдельная часть — обращение физлиц. Чаще всего проверяют супружескую неверность и, с большего, мужчины. Какое-то время я работал в этом направлении, но считаю, что использовать полиграф в личной жизни не этично. Когда люди сходятся им же полиграфолог не нужен, к чему тогда эти проверки? Это грязное белье и какой бы не был результат, доверие в паре все равно не всегда восстановится. Я работаю с физлицами по ряду других вопросов не связанных с неверностью.

Например, был у меня один мужчина, которого жена обвиняла в хищении денег. Тот в грудь бил, что не брал. Чтобы доказать свою невиновность предложил пройти обследование на полиграфе. Я изучаю обстоятельства, фабулу, готовлю тесты и на следующий день мы с ним встречаемся. В ходе беседы понимаю, что он причастен, а к концу проверки он и вовсе сознался. Спрашиваю: «Если ты знал, зачем приходил?» — Не знаю. Через год история продолжается, опять он звонит: «Хочу доказать, что не брал деньги у своего сына». — Не дубль два? — Не-не-не, однозначно! Приезжает и снова сыпется.

— Почему заказчику сразу не обратиться в милицию, если у него что-то украли?

— Прежде чем выносить сор из избы вопрос стараются решить своими силами. Тут могут быть и репутационные потери, и утечка информации. Своя специфика. Но если в ходе обследования мы выходим на моменты связанные с уголовным преступлением, то дела передаются в милицию.

Нужно понимать, что каждый человек что-то скрывает, вопрос в другом. Есть тема, задача и цель обследования. Мы не касаемся политических, религиозных и сексуальных тем — это табу. Мы проверяем факторы риска связанные с профессиональной деятельностью: пьет он на работе, принимает наркотики, играет в азартные игры или работал на конкурентов — все то, что может нанести ущерб будущему работодателю.

Фото: onliner.by

Обследование начинается с беседы. Александру хватает нескольких минут, чтобы понять скрывает человек информацию или нет. На самом полиграфе проверяется лишь малая часть. Именно тогда задают вопросы на которые нужно отвечать только «да» или «нет».

— Уже по опыту мне достаточно пары фраз, чтобы понять, кто передо мной сидит. Но это субъективно, все это необходимо подтвердить на полиграфе. Я должен доказать, что именно мой вопрос попал в цель, что реакции организма связаны именно с ним. А для этого нужно убрать волнение и все «хитрости», бывает необходимость несколько раз задать один и тот же вопрос или наоборот, поговорить на совершенно разные темы.

Какой бы человек не пришел, ты должен давать объективную оценку. Не важно, понравился он тебе или нет.

Фото: onliner.by

Обследование не проводят с беременными женщинами, лишнее волнение им не к чему. У остальных испытуемых специалисты уточняют о наличии заболеваниях сердечно-сосудистой системы, дыхательных путей, а также болевых синдромах. Все эти недуги могут повлиять на результат. Также следует помнить, что если вы не дали письменного согласия — не будет и полиграфа. Сам специалист должен убедиться, что к нему вы пришли добровольно без давления со стороны (например, под угрозой увольнения).

Обмани меня, но ты не сможешь

Если загуглить «как обмануть полиграф» вы получите кучу советов, начиная от управления дыханием и общением в стиле «дурочка» до приема успокоительных и недосыпании перед тестом. Все эти «хитрости» профессионалу известны и обыграть его не получится (кажется, что сами полиграфологи их и придумали, чтобы быстрее вычислять лгунов).

— Начитаются люди литературы и сжимают мышцы ног, представляют эмоциональный образ, складывают в уме цифры, напьются успокоительных — я все это вижу. Лучше не приходите на полиграф вообще, потому что выводы в таком случае будут не в вашу пользу. Если человек пытается меня обмануть, значит ему есть что скрывать.

— Профессиональный актер пройдет полиграф?

— Есть шансы, но тут работают не столько его профессиональные навыки, сколько степень ответственности.

— Что насчет шпиона?

— Это специальная подготовка, которую знают только спецслужбы. Если вам утром на полиграф — не обманите. Да, любого из нас можно подготовить под определенную задачу, но если я дам другой блок вопросов — вы посыпетесь.

— Если под «дурочка» закосить?

— Я просто прекращу обследование. Мы работаем с заказчиком, пусть он проводит профилактическую беседу и мы повторим. Я же не буду против воли человека работать.

Фото: onliner.by

Без вины виноватый — и такое бывает

У полиграфологов есть два типа ошибок: ложноположительные и ложноотрицательные. Первая — обвинить невиновного, вторая — пропуск виноватого. Для того, чтобы их избежать существуют определенные системы перестраховки, которые работают почти на 100%. К тому же в заключении эксперт никогда не пишет, что человек врет, он лишь указывает процентную вероятность сокрытия информации.

— О чем чаще всего врут кандидаты при приеме на работу?

— Наркотики, алкоголь, азартные игры.

— Может ли полиграф навредить здоровью?

— Нет. Давление измеряется, как на тонометре, на мозг воздействия нет, только что устанете за 3-5 часов работы.

— Что самое сложное в работе?

— Сама работа очень тяжелая, ты забираешь очень многое в себя. Нужно научится не воспринимать человеческую боль. Это не черствость, а умение абстрагироваться. Проходят десятки и сотни людей и если за каждого будет болеть душа ты сгоришь. Но я люблю это дело, мне нравится работать с людьми, я вижу результат, человек после меня выходит спокойным и я понимаю, что чем-то ему помог.

— Какая точность результата?

— 99%. Но по законодательству в суде он не является доказательством. Он носит вероятностный характер. Это психология, а вдруг мы где-то ошиблись? А это сломанная судьба человека.

— Сколько стоит пройти процедуру?

— От 300 рублей за обследование, расследования дороже.

— С каким настроением приходят люди?

— Недоверие и настороженность. Для Беларуси проверка на полиграфе, или, как его называют в народе, детекторе лжи, — процедура непривычная.

Разбираем полиграф

В мире есть куча полиграфов под разными брендами. Все они отличаются, но «база», с большего, будет у всех одинакова. Перечислим датчики, без которых проверка на полиграфе будет в принципе невозможна.

Фото: onliner.by

Датчик противодействия предназначен для той категории людей, которые изучив способы обмана напрягают икры, сжимают пальцы ног и тому подобное. Любое физические движения и «кардиограмма» начинает шкалить. По этому же датчику видно, когда человек устал и следует сделать перерыв.

Фото: onliner.by

Датчики дыхания. Когда человек лжет у него мало того, что затаивается дыхание, так еще происходит рассогласование работы верхнего и нижнего дыхания. У мужчин свой тип дыхания у женщин свой. Одежда не мешает.

Фото: onliner.by

Датчик давления. Когда человек лжет у него происходит одномоментный скачек давления.

Датчики потоотделения на пальцы. Во время лжи у нас происходит дополнительный выброс пота, это и замеряют. Антиперсперантом помазать ладошки или спиртом натереть — ничего-ничего, в кабинете всегда есть салфетки.

Все их показания затем выводятся на экран в режиме реального времени.

Фото: onliner.by

Если вас занесло к полиграфологу по каким-либо непонятным обстоятельствам, обратите внимание на специалиста. Именно от него зависит правильность результатов и их истолкование. По мнению Александра в данной сфере развелось достаточно непрофессиональных «экспертов».

— К сожалению, много специалистов грешат. Приходит человек, на него одевают датчики, 15-20 минут и свободен. Не объясняя, не рассказывая, не успокаивая. И одно дело, если это будет происходить в рамках отбора на работу, останется кандидат без нее — не страшно, другое дело — служебное расследование, где решается судьба человека.

Темы и вопросы не только должны быть известны исследуемому перед тестом, но и разъясняны. Иначе человек будет отвечать так, как понимает. Например, если речь идет об азартных играх нужно четко пояснять, что речь идет только об играх на деньги, а компьютерные игры, лотереи, споры с коллегами — не считаются. Если вы не понимаете вопроса (такое тоже бывает) просите переформулировать или объясните по своему.

Фото: onliner.by

По характеру специалист должен располагать к себе, чтобы человек успокоился и понимал, что с ним будут делать. В конечном итоге обследуемый должен чувствовать себя комфортно даже в этом дискомфорте.

— Эта профессия денежная?

— На Ferrari не заработаешь. Работа очень тяжелая, даже если к тебе два человека в день придет — ты к вечеру будешь никакой. Приходится выкладываться на полную катушку, но на жизнь заработка мне хватает.

Юрист: «Отказ кандидата от прохождения полиграфа не может служить отказам кандидату»

У юриста Татьяны Ревинской присутствуют определенные сомнения в практике применения полиграфа при трудоустройстве граждан, поскольку этот способ не совсем соотносится с Конституцией. Однако и прямого запрета на использование данного прибора в найме нет.

Фото: onliner.by

— На законодательном уровне использование полиграфа разрешено только при приеме в органы внутренних дел, на военную службу во внутренние войска, при отборе кандидатов на службу в Комитет госконтроля, Следственный комитет, Госпогранкомитет, Госкомитет судебных экспертиз.

Действующим трудовым законодательством порядок применения и использование полиграфа при трудоустройстве граждан не установлен, но и прямого запрета для его применения нет.

Фото: onliner.by

Если по каким-то причинам наниматель решит применить такой способ «тестирования», то важно помнить, что опрос с использованием полиграфа может проводиться исключительно на основании добровольного письменного согласия кандидата на трудоустройство. В процессе опроса человек вправе отказаться от его продолжения в любой момент. Кроме того, в ходе опроса должен использоваться полиграф, не наносящий ущерба жизни и здоровью человека и не причиняющий вреда окружающей среде.

В любом случае, наниматель не может отказать соискателю в приеме на работу только по тому основанию, что тот отказался от прохождения полиграфа либо результаты опроса по каким-то причинам не устроили нанимателя.

В том случае, когда кандидат согласиться пройти полиграф важно знать, что тематика вопросов в обязательном порядке должна быть с ним предварительно согласована; опрос должен проводиться только с его письменного согласия, при этом отказаться от опроса можно как до, так и во время тестирования; результаты опроса могут быть использованы только в ориентационных целях и не могут иметь доказательственной силы.

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