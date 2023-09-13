Библейский масштаб бесстыдства 6 Альфред Кох

13.09.2023, 9:30

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Путина «несло» кирпичами.

Путин три часа отжигал на Восточном Экономическом Форуме. «Остапа несло» кирпичами. Особенно меня впечатлили несколько его пассажей. Первый, разумеется, про Чубайса. «Это посильнее Фауста Гете».

Разберу его подробно. Зачин: «То, что Анатолий Борисович там зачем-то прячется… Мне показали фотографию из интернета, где он уже не Анатолий Борисович Чубайс, а Моше Израилевич. Он живет там. Зачем он это делает — я не понимаю. Чего он удрал?”

Смотрите как интересно: Путину показывают фотографии А.Б.Чубайса. Впрочем, это не какие-то тайные фотографии. Мы все видели эти фотографии. Ими были забиты все паблики. То Чубайс сидит в Израиле в иммиграционном бюро, то в шлепанцах стоит в очереди в супермаркете, то сидит в кафе в Риге…

Глядя на эти фотографии Путин делает вывод, что Чубайс прячется. Как это у него получается? Как из фотографии человека в публичном месте (напр. в супермаркете) можно сделать вывод о том, что он «прячется”? Вот это оперативный талант! Я по наивности полагал, что это свидетельствует ровно о противоположном. Но Путину виднее…

Но дальше - больше! Как, глядя на фотографию, можно сделать вывод, что человек уже больше не Анатолий Борисович, а Моше Израилевич? (Тем более, что это вранье). Теряюсь в догадках…

В принципе, я понимаю, что вся эта тяжеловесная конструкция придумана Путиным лишь для того, чтобы рассказать «простому народу», что Чубайс - еврей. И ни для чего больше.

Путин уже однажды пользовался таким приемом. Когда убили Борю Немцова, Путин направил его матери, Дине Яковлевне Немцовой, соболезнование, в котором он назвал ее Диной Яковлевной Эйдман. Дело в том, что Эйдман - ее девичья фамилия, которую она после замужества сменила на Немцову и к моменту убийства Бориса была Немцовой уже почти 60 лет. С самой свадьбы никто никогда не называл ее по девичьей фамилии. И только Путин решил выразить соболезнование, обратившись к ней по девичьей фамилии. Мотивы - совершенно прозрачны.

Все это гнусная и подленькая апелляция к природному антисемитизму люмпенов, которые и есть опора путинского режима. И Путин всегда, когда «разговаривает с народом», видит в качестве собеседника именно такого «русского мужичка» и именно его инстинкты Путина только и интересуют.

Но пойдем дальше: «...но там, понимаете, может быть, связано еще с тем, что идут сложные процессы вот в этой структуре нанотехнологии, которую он возглавлял долгие годы. Там большая дыра, огромная дыра, такая финансовая. Да-да, правда, я сейчас не буду даже цифры называть — большие цифры. Ну, там, слава богу, нет каких-то уголовных дел, преследования».

Зафиксируем: Путин признает, что никаких уголовных дел против Чубайса нет. Чубайс уволился из Роснано в 2020 году, то есть три года назад. После этого там были десятки проверок. У правоохранителей было 3 (три) года для того, чтобы начать уголовное преследование Чубайса. Но они его так и не начали.

Любой здравомыслящий человек согласится: это означает, что к Чубайсу у них нет претензий. Разумно предположить, что если человек эмигрирует при таких условиях, то вовсе не потому, что боиться уголовного преследования.

Но Путин делает совершенно противоположный вывод: «Может быть, с этим связано, что он опасается, что в конечном итоге это все приведет к возникновению каких-то уголовных дел? Поэтому даже в Израиле перешел на нелегальное положение. Нафига это ему нужно? — я, честно говоря, не понимаю!» (Путин смеется, зал аплодирует) «Чушь какая-то …»

Очень смешно! Все аплодируют и смеются. В том числе и люди, которые еще недавно считали Чубайса человеком своего круга, а некоторые даже были ему обязаны своей карьерой (типа Грефа).

Но обратите внимание: в конце Путин уже не говорит о том, что Чубайс «прячется», он говорит о том, что тот «перешел на нелегальное положение». То есть несет уже совсем полную околесицу. Но всем смешно… И то верно: попробуй тут не засмейся! Неровен час самому придется переходить на нелегальное положение и становиться Мойшей Израилевичем…

Вторая путинская корка посвящена уехавшим деятелям культуры. Тут он два раза ясно артикулировал свою позицию: деятелям культуры, не согласномым с нынешней государственной политикой, нет никакой необходимости уезжать из России, поскольку они могут совершенно свободно критиковать эту политику, находясь дома, в России.

Вы понимаете, насколько он уверен в том, что он словами может менять реальность? То есть вот есть его зрители, которые прекрасно знают как в действительности обстоят дела, как людей изгоняют из театров и институтов, запрещают гастроли, как их выдавливают за границу и как сажают в тюрьмы прямо, без стеснения, обосновывая репрессии тем, что эти люди критикуют государственную политику. И есть президент России Путин, который говорит, что любой человек в сегодняшней России может свободно критиковать государственную политику и ему за это ничего не грозит.

Это какой-то библейский масштаб бесстыдства. Я как это услышал, так полчаса сидел перед экраном с открытым ртом. Давненько я такого не бачил… То есть это даже нельзя назвать словом «вранье». Это какое-то гомерическое свинство и хамское издевательство. Но зал на все это одобрительно кивал… Вот уж, воистину, «лучшие люди города»... Им открыто харкнули в морду, а они утерлись и давай хлопать в ладоши…

И наконец, третье. Путин включил свой знаменитый генератор случайных чисел. Посудите сами, вот цитата: «Украина проводит так называемое контрнаступление. Результатов нет, конечно. … Потери есть, большие. … По танкам — 543 танка уже потеряли, по бронемашинам разных классов - уже почти 18 тысяч»,

Какова же реальность? К началу войны в 2022 году у Украины было 12 303 единицы бронемашин, свидетельствуют данные проекта Global Firepower (аналитический сайт, составляющий рейтинг стран по военной мощи). Союзники поставили ВСУ 1803 бронемашины (эта цифра включает бронеавтомобили, БМП и БТР), следует из данных проекта Oryx.

Таким образом, в распоряжении ВСУ с начала войны было 14,1 тысячи бронемашин — почти на 4 тысячи меньше, чем, по версии Путина, было уничтожено с начала контрнаступления (то есть с июня). Но ВСУ на чем-то же еще воюют! И даже ведут наступление…

Особую прелесть путинскому вранью придает то, что его взятые с потолка цифры противоречат даже взятым тоже с потолка цифрам российского Минобороны: накануне ведомство Шойгу сообщало о 11 779 уничтоженных с начала войны танках и других бронемашинах.

(Недавно, кстати, Германия передала Украине еще 40 БМП «Marder» и Дания сегодня сообщала о новой партии поставок танков и БМП на общую сумму 800 млн. евро).

Путинское тотальное вранье стало теперь настолько неотъемлемой частью российского политического ландшафта, что все уже просто отмахиваются от обсуждения этой темы и давно даже не пытаются анализировать смысл сказанных им слов.

Но выглядит Путин хорошо. Бодр, доволен собой и вальяжен. Я остался удовлетворен состоянием беглого киднеппера. После тревожных сообщений профессора Соловья я было начал волноваться, но теперь совершенно успокоился: дедушка в прекрасной форме и спокойно дотянет до Гааги.

А Гаага неизбежна, как и наша победа. Потому, что наше дело правое, враг будет разбит и победа будет за нами.

Слава Украине!

Альфред Кох, t.me

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