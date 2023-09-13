Таинственное беспилотное такси Tesla показали на первых изображениях 2 13.09.2023, 9:37

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Идея появилась у Илона Маска еще в 2016-м году.

Новая биография Илона Маска не только раскрыла позицию миллиардера по использованию Starlink в Украине, но и рассекретила один из новых его проектов. Речь идет о так называемом «роботакси» Tesla – изображение авто появилось на страницах книги. Как пишет «Фокус», на это обратил внимание в соцсети X (ранее известной как Twitter) Алекс Турвилль.

На скетче изображен двухместный автомобиль с рубленым дизайном в духе Tesla Cybertruck и поднимающимися вверх дверями. Задние колеса практически полностью закрыты – такое решение улучшает аэродинамику. К слову, ранее макет «роботакси» продемонстрировал дизайнер Tesla Франц фон Хольцхаузен.

В книге указано, что идея беспилотного такси появилась у Илона Маска еще в 2016 году, однако ее не воплощали в жизнь по причине работ над другими моделями Tesla.

Известно, что беспилотное такси построят на новой платформе, которую также будет использовать новый бюджетный электромобиль Tesla стоимостью от 25 000 долларов. Ожидается, что такси будет передвигаться исключительно на автопилоте и не получит руль и педали.

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