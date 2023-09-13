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«Страшно из дома выходить»: россияне устроили истерику из-за взрывов в Севастополе

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  • 13.09.2023, 9:45
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«Страшно из дома выходить»: россияне устроили истерику из-за взрывов в Севастополе
иллюстративное фото

Оккупантов впечатлил масштаб атаки.

В сети поднялся ажиотаж из-за взрывов, которые ночью 13 сентября прогремели в Севастополе. В традиционной для себя манере россияне требуют больше бомбить Киев, а также жалуются, что им страшно выходить на улицу.

Об этом они писали в комментариях на российских Telegram-каналах, освещавших последние взрывные новости из временно оккупированного Крыма. Также граждане РФ открыто радовались атакам оккупантов ударными беспилотниками на Одесщину и Сумщину, также состоявшимся этой ночью, передает obozrevatel.com.

«Сегодня геранят Одесскую область и Сумскую», «Надо по Киеву больше бить, они там заскучали», «Самые главные цели в Киеве», «Украина за несколько лет превратилась в террористическое государство. Россия пришла помочь вернуть свободу. Никто не будет терпеть аналог ИГИЛ возле своих границ», «Из дома становится страшно выходить, прилеты, стрельба, обстрелы, ужас кромешный», – писали россияне в сети.

Напомним, ночью 13 сентября в оккупированном Севастополе (Крым) были слышны мощные взрывы – очевидцы насчитали минимум семь. После них над городом поднялся дым. Есть прилеты по судоремонтному заводу оккупантов, там вспыхнул пожар.

Так называемый «губернатор» временно оккупированного РФ Севастополя Михаил Развожаев подтвердил атаку и написал, что пожар вспыхнул на негражданском объекте в районе Килен-балки. Там расположен 13-й судоремонтный завод ЧФ РФ.

Также он сообщил, что в результате атаки ВСУ по Севастополю, по предварительной информации, якобы пострадали 24 человека.

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