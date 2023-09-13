«Лезут из-под пола в квартиру, мою дочь искусали, а кота буквально заедают» 12 13.09.2023, 9:59

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Жильцов дома в Старых Дорогах атакуют блохи.

Квартиру на первом этаже дома на улице Горького в городе Старые Дороги атаковали блохи. Обращения в соответствующие службы пока остались без ответа. Совей проблемой хозяйка квартиры Татьяна поделилась с изданием SlutskGorod.

Женщина рассказала, что кровопийцы появляются в квартире несколько лет подряд с наступлением тепла, но в этом году их стало особенно много.

— Блохи лезут из-под пола в квартиру, мою 8-летнюю дочь искусали, а кота буквально заедают. Но чтобы избавиться от них, нужно вызвать санстанцию для обработки подвала. И мне сказали, что жильцы должны травить почему-то за свой счет. Но сумму могут раскинуть на всех, кому докучают насекомые, — говорит женщина. — Я ходила по соседям с первого этажа, но выяснилось, что такая проблема только у нас. Возможно, это связано с тем, что у людей лежит на полу ламинат. А возможно, эти насекомые предпочитают только молодую кровь и животных: в нашем доме во всех квартирах на первом этаже живут пенсионеры — их не кусают.

Татьяна утверждает, что неоднократно обращалась в местную санстанцию и ЖКХ, но службы так и не выехали по ее жалобе. Отчаявшись, женщина выложила посты с соответствующей информацией в местные соцсети, а утром 11 сентября отправила заявку в службу «115» в надежде, что ситуация сдвинется с мертвой точки.

— В тот же день мне звонили из ЖКХ, спрашивали, насколько все серьезно, и обещали в течение дня приехать. Но никого так и не было, — заключает женщина.

Что пояснили в Стародорожском ЖКХ и санстанции

12 сентября SlutskGorod позвонил в КУП «Стародорожское жилищно-коммунальное хозяйство». Диспетчер пояснила, что заявка от жительницы дома по улице М. Горького, 25 поступила в понедельник ближе к обеду.

— В ближайшее время мастер должен заключить договор с жильцами подъезда, сделает расчеты и подаст заявку в санстанцию. Насколько знаю, там всегда требуется предоплата, после чего проведут дезинфекцию. Обычно это происходит в течение двух-трех недель, — уточнили в диспетчерской.

За комментарием по теме издание обратилось и в районный центр гигиены и эпидемиологии.

Как пояснила главный санитарный врач учреждения Елена Селезнева, заявлений от лица вышеуказанной гражданки им не поступало. Специалист также уточнила, что процедура по дезинфекции действительно платная, и стоимость ее зависит от квадратуры обрабатываемого помещения. Вместе с тем есть способ, как сэкономить на работе службы.

— Если человек обращается к нам напрямую, то стоимость услуги по дезинфекции будет 100%. Но если подать заявку в ЖКХ через службу «115», то стоимость нашей работы в итоге будет меньше за счет того, что часть расходов ЖКХ берет на себя, — уточнила Елена Ивановна.

Работа по дезинфекции в подвале пятиэтажного дома площадью 600 м² через обращение напрямую в санстанцию обойдется заявителю в 50 рублей. Та же работа, но с первичной заявкой на «115» будет стоить примерно вдвое дешевле.

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