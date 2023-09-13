закрыть
13 сентября 2023, среда, 11:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Тверской области России беспилотник атаковал важный объект российского ВПК

1
  • 13.09.2023, 10:06
  • 4,554
В Тверской области России беспилотник атаковал важный объект российского ВПК

Атакован завод, производящий уникальную продукцию для авиации и космоса.

Дрон атаковал «Редкинский опытный завод» в Тверской области России в среду, 13 сентября, произошел взрыв. Предприятие занимается производством уникальной продукции для авиации и космической промышленности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники в разведке.

В частности, собеседник в ГУР рассказал о еще одной сегодняшней атаке по объекту, занимающемуся производством химической продукции для авиационной и космической промышленности.

«Сегодня также был удар по «Редкинскому опытному заводу» в Тверской области. Там производится децилин - авиационное топливо. Это была атака БПЛА. Есть попадание и есть поражение», - сказал источник.

Реакция в России

При этом, российские Telegram-каналы пишут о том, что якобы «была повреждена одна пустая цистерна», а также разбиты окна ближайшего здания на территории завода. Кроме этого, РосСМИ уверяют, что пострадавших нет.

По данным россиян, атака дрона произошла около 4 утра.

«Неизвестный БПЛА был нейтрализован над территорией завода. Он упал на территории склада, которую у завода арендует компания «Спецнефтьпродукт» и взорвался», - рапортуют пропагандисты.

ЧП на заводах в России

В России постоянно происходят пожары и атаки дронов, в частности, в большинстве случаев эпицентром ЧП становятся заводы, связанные с производством для оборонного комплекса РФ.

Например, в середине августа произошел взрыв на Загорском оптико-механическом заводе в городе Сергиев Посад Московской области, где, вероятно, погибли более 10 человек. Также в подмосковном Ногинске вспыхнул масштабный пожар на складе с лакокрасочными материалами 21 августа.

Кроме того, российскую столицу постоянно атакуют беспилотники. При этом, в украинской разведке уже предупредили жителей Москвы, что расслабляться вряд ли стоит, количество атак дронов будет только увеличиваться.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Настал решающий момент
Настал решающий момент Тимоти Снайдер
Вашингтон предупредил Путина
Вашингтон предупредил Путина Альфред Кох
Не мешайте Лукашенко
Не мешайте Лукашенко Ирина Халип
Репрессалии
Репрессалии Андрей Санников