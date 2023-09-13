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Политзаключенного перезадержали на «химии» и осудили на 2,5 года колонии за «оскорбление» силовика

  • 13.09.2023, 10:08
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Политзаключенного перезадержали на «химии» и осудили на 2,5 года колонии за «оскорбление» силовика

Решение вынес судья Геннадий Кудласевич.

В суде Ивановского района 25 августа 2023 года осудили Виктора Мелехова по ст. 369 («Оскорбление представителя власти»), ч. 1 ст. 328 Уголовного кодекса. Судья Геннадий Кудласевич назначил Виктору два года и шесть месяцев лишения свободы в колонии в условиях общего режима и штраф в размере 300 базовых величин (11 100 рублей), сообщает «Вясна».

21 апреля 2023 года в суде Центрального района Минска Владимира уже судили по тем же статьям. Тогда мужчине назначили четыре года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа («химии») и штраф в размере 200 базовых величин (7 400 рублей). Владимир успел частично отбыть наказание.

Из судебного решения следует, что Владимира перезадержали на «химии», чтобы усилить ему наказание. Мужчина содержится под стражей с 10 июля 2023 года.

Владимира обвинили в том, что 5 июля 2021 года он оставил оскорбительный комментарий «мрази» в телеграм-канале «Каратели Беларуси» в сторону майора милиции С. ОВД Ивановского райисполкома. Милиционер в 2020 году занимался «охраной общественного правопорядка», причастен к рассмотрению административных дел, которые массово заводили на белорусов за участие в протестных акциях.

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