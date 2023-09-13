Россия проигрывает битву за море: как ГУР МО возвращали «вышки Бойко» 13.09.2023, 10:32

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Новые подробности легендарной операции.

Невероятно крутые и в определенной степени даже наглые действия украинских спецподразделений иногда приводят к крайне неожиданным результатам. Кто бы мог подумать, что Украина, фактически не имея флота, будет успешно давать отпор России на море. Более того, еще и будет наносить оккупантам крайне болезненные оплеухи.

Тем не менее, за более чем 15 лет полномасштабной войны захватчики остались без крейсера «Москва» и еще нескольких критически важных для контроля в море кораблей. Еще ряд судов в результате атак безэкипажных дронов отправился на ремонт на неопределенное время, и вообще не факт, что когда-нибудь снова сможет покинуть доки. Другие же суда прячутся вблизи Новороссийска и пытаются не покидать порт, чтобы не подвергаться опасности, а движение по мосту через Керчь останавливают несколько раз в день из-за ракетных и беспилотных атак.

Как Россия постепенно проигрывает битву за море, Украина приближается к возвращению Крыма, и как ГУР МО в легендарной спецоперации (возвращали «вышки Бойко» https://charter97.org/ru/news/2023/9/12/563426/) – читайте в материале 24 Канала.

Россияне даже не рассматривали возможность борьбы на море

Невероятная уверенность рашистов в том, что после большого нападения на Украину они будут царями и богами в Черном и Азовском морях, сыграла с ними плохую шутку. Захватчики имели столь серьезное количественное преимущество во флоте, что вряд ли вообще просчитывали варианты, при которых им не удается полностью захватить контроль над акваторией Неньки и международными водами.

В первые же дни полномасштабного вторжения оккупанты захватили остров Змеиный и фактически блокировали доступ к морю, однако не смогли провести десантную операцию в Одессе, благодаря чему Украина оказалась бы в крайне сложном положении. Впрочем, проблем хватало и без того. Морская блокада очень болезненно била как по нашей экономике, так и вообще по возможностям обороняться, ведь командование Силами обороны вынуждено было держать в Одесской области немалый контингент военнослужащих на случай попыток россиян все же взять регион под свой контроль.

Закончились же влажные мечты рашистов о захвате портового города именно с поражением флагмана Черноморского флота. 13 апреля 2022 года крейсер «Москва», выполнявший функции прикрытия кораблей от атак с воздуха, приблизился к нашим берегам на расстояние работы ПКР «Нептун». Получив два пропущенных, судно пошло ко дну вместе по крайней мере с 37 членами экипажа. Еще более 100 человек получили травмы и ранения.

Последствия этой атаки трудно недооценить: российские корабли были вынуждены удалиться от наших берегов и совсем забыли о своих намерениях куда-то десантироваться с моря. Кроме того, целый флот остался без достаточно мощной системы ПВО, из-за чего для Киева открылось окно возможностей. Так началось сражение за Змеиный.

Остров стратегического значения

Деоккупация Змеиного поставила крест еще на многих планах рашистов. Они потеряли контроль над важной стратегической точкой для господства в море. Ведь именно из-за их присутствия на этих 20 гектарах суши Киев не мог воспользоваться ни Дунайскими, ни Одесским и Черноморским портами.

Неспособность рашистов обеспечивать полную блокаду моря не просто позволила Украине разблокировать движение в порты Измаил, Рени и Усть-Дунайск, но и подтолкнула Россию согласиться на так называемое зерновое соглашение, так или иначе работавшее более года.

Кроме того, освобождение острова имело огромное политическое и информационное влияние, ведь еще не отошедшие от потери «Москвы» рашисты начали догадываться о том, что «СВО не идет по плану».

В их голове не укладывалось, как Украина может медленно, но уверенно одерживать одну победу за другой. Особенно это касалось именно моря, поскольку «непобедимость» Черноморского флота была невероятно распиаренна.

Смотрите видео о деоккупации острова Змеиный:

Как удалось вернуть «вышки Бойко» – рассказывает офицер спецподразделения ГУР МО

Таким образом после 4 июля 2022 года в акватории Украины к западу от Крыма осталось еще четыре условно стационарных объекта, которые в большой степени помогали рашистам осуществлять контроль над значительной частью моря. Речь идет о газодобывающих платформах «Петр Годованец» и «Украина» (закупленные тогдашним министром энергетики с наценкой в 400 миллионов долларов), а также непосредственно украинские буровые платформы «Таврида» и «Сиваш», которые также приписывают к термину «вышки Бойко».

Рашисты заняли все эти агрегаты во время захвата Крыма в ходе одной из террористических вылазок. Причастны к этому были военные преступники из состава 104-го десантно-штурмового полка. Буровые установки с помощью буксиров захватчики переместили в Голицынское месторождение возле полуострова, где и начали добычу украинских ископаемых.

Кроме откровенного воровства наших ресурсов, оккупанты превратили вышки в военные объекты. На них разместили радиолокационные системы, переносные зенитно-ракетные комплексы и другое вооружение, позволяющее россиянам заниматься откровенным терроризмом: обстреливать катера украинских пограничников и атаковать самолеты ВСУ.

Стратегическое значение «вышек Бойко» для россиян значительно повысилось с потерей крейсера «Москва» и ослабления позиций на Змеином. Представители оккупационных войск превратили платформы в перевалочные пункты для авиации и флота. Именно там дозаправлялись вражеские транспортные вертолеты и загружались ударными ракетами. На платформах работали станции РЭБ, которые глушили наши беспилотники и морские дроны. Кроме того, чтобы не составить компанию крейсеру «Москва», за вышками часто прятались российские корабли.

Впрочем, главная роль вышек оставалась наблюдательной, ведь благодаря РЛС «Нева» рашисты могли обнаруживать в море объекты в радиусе 30 километров. Таким образом, оккупанты значительно усложняли проведение спецопераций Силам обороны Украины. Однако сейчас такой проблемы у наших защитников уже нет, поскольку россияне умудрились «прохлопать» все «вышки Бойко».

В ходе одной из блестящих и, судя по всему, совершенно неожиданных для врага спецопераций бойцы ГУР МО смогло лишить россиян едва ли не последнего козыря в северо-западной части моря.

По словам офицера ГУР МО с позывным «Фаворит», задача была сверхсложной и тяжелой, в том числе и потому, что невозможно заранее очень тщательно исследовать объекты и их охрану.

«Мы не могли знать, что нас ожидает на платформах, поскольку, конечно, проводили аэроразведку, однако не могли спускаться очень низко. Вражеские РЭБы не позволяли сделать подробные снимки местности. Так как могли быть и мины в воде и другие неприятные объекты. В рамках подготовки к операции мы проводили разведку малой группой. Словом, готовились очень тщательно. Российское командование, судя по всему, пренебрегало угрозами и не относилось всерьез к рискам потерять контроль за вышками», – рассказал «Фаворит» сайту 24 Канала.

Более того, захватывали платформы украинские спецназовцы не все одновременно, а одну за другой. Так что рашисты вполне могли среагировать и значительно усилить защиту хотя бы нескольких вышек. Но они смогли разве что попытаться ударить по катерам ГУР с самолетов Су-30, пилоты которых оказались совсем не смелыми и склонными к рискам.

Многоцелевые истребители били по спецназовцам из бортовой пушки, эффективная дальность боевого применения которой достигает всего лишь нескольких километров. Однако приближаться к разведчикам российские авиаторы желания не имели, поскольку со стопроцентной вероятностью получили бы ракету в борт. Один из самолетов, кстати, и подбили, после чего пилоту пришлось возвращаться на аэродром базирования униженным и испуганным.

Помимо лишения россиян стратегического преимущества на этом участке моря, украинские защитники получили еще и кучу НАРов (неуправляемая авиационная ракета) и неоценимую «Неву», которая после изучения будет служить в нашу пользу.

Впрочем, самым главным является тот факт, что блестящую спецоперацию бойцы ГУР провели без потерь со своей стороны.

Крым все ближе

Как отметил в комментарии для 24 Канала представитель Главного управления разведки Андрей Юсов, потеря контроля за вышками значительно ослабляет позиции россиян в Крыму

Эти объекты использовались с начала полномасштабного вторжения исключительно как военные. Поэтому планы оккупантов по радиоэлектронной борьбе, наблюдению и размещению там средств поражения были упущены. А это создает дополнительные возможности для Сил обороны Украины, которые будут обязательно использованы. Мы готовы к тому, что враг будет пытаться наносить по ним удары, и будем наращивать возможности влияния на оккупантов как в акватории моря, так и непосредственно в Крыму.

Фактически же благодаря этой локальной, но важной победе бойцы ГУР убрали серьезное препятствие для многих спецопераций: как для применения морских ударных дронов, так и для использования беспилотников и десантирования на полуостров.

Кроме того, рашисты потеряли физические и политические возможности терроризировать гражданские корабли на этом участке моря, что буквально подкашивает путинские намерения блокировать вывоз зерна из Украины. Да и вообще кремлевский режим получил очередную смачную оплеуху от «государства без флота», ведь с каждым днем становится все более очевидным тот факт, что Россия проигрывает битву за море.

Смотрите видео ГУР о возвращении «вышек Бойко» под контроль Украины:

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