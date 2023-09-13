СМИ: Лечащий врач сделал Кадырову серию инъекций, после которых с ним начались неожиданные изменения 13.09.2023, 10:18

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Стали известны детали исчезновения вице-премьера Чечни.

Расследование телеграм-канала ВЧК-ОГПУ об исчезновении экс-министра здравоохранения Чечни, вице-премьера республики Эльхана Сулейманова, который был лечащим врачом семьи Кадырова, позволило пролить свет на странное заболевание главы Чечни, которое существенно изменило его внешность.

С Сулеймановым Кадыров познакомился, когда онколог работал в центре Блохина и там находилась на лечение мать главы Чечни. Эльхан переехал в республику, где стал лечащим врачом семьи Кадыровых, а заодно стал одну за другой получать различные должности.

Примерно, в конце лета-начале осени 2022 года Сулейманов сделал Кадырову серию неких инъекций, полученных не то из Москвы, не то из-за границы. После этого с Кадыровым и стали происходить быстрые и неожиданные изменения.

Известно, что в октябре обеспокоенный Сулейманов проводил экстренные консультации по этому поводу со знакомыми специалистами из Москвы и Германии. Сам он говорил, что могла иметь место индивидуальная непереносимость организма.

Однако, окружение Кадырова настаивало на намеренном отравлении. Кадыров недолгое время колебался, пока не склонился ко второй версии.

Сулейманов, который, по словам друзей, со дня на день должен был по протекции Кадырова стать замминистра здравоохранения РФ, лишился пост вице-премьера Чечни. И сразу исчез. Кадыров продолжил лечение без него в Москве и ОАЭ.

Относительно Сулейманова, действительно, некие люди моментально реагируют на попытки друзей, коллег найти его и сообщают им, будто Эльхан жив и здоров (якобы переехал в Баку), но не хочет ни с кем общаться и полностью посвятил себя научной работе. Однако, по информации ВЧК-ОГПУ, все источники этой положительной информации ведут в Чечню.

Можно с уверенностью сказать, что никто из близких друзей и коллег, с которыми до октября 2022 года Сулейманов постоянно был на связи и занимался научной деятельностью, с тех пор с ним не общались и не видели его. Все попытки разыскать Сулейманова были бесполезными.

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