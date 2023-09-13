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Опять двойка

  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 13.09.2023, 10:53
  • 2,340
Опять двойка

А на выходе получается какой-то подполковник Полухерсонский-Недозапорожский.

Конечно, если путаешь Северную войну с Семилетней, то как тут не перепутать Льва Бронштейна (Троцкого) с немецким социал-демократом Эдуардом Бернштейном?

Понимать надо, как тяжко «сказочному историку» - знатоку французских карт эпохи Людовика XIV, измученному фантомными болями «величайшей геополитической катастрофы XX века», «истерзанному печенегами и половцами», а теперь еще «бЕндеровцами».

И как «великому геополитику» - не легче. Стараешься чистить себя под Иваном Грозным, Петром Великим и Светлейшим князем Потемкиным-Таврическим, а на выходе все получается какой-то подполковник Полухерсонский-Недозапорожский.

А сколько ведь еще надо титулов защищать, амплуа поддерживать: хоккеист, дзюдоист, чекист, юрист, экономист, археолог-аквалангист, колумнист, пианист, певец, полководец, политик, водитель КАМАЗа и «Калины», капитан подлодки и батискафа, пилот истребителя, орнитолог, ветеринар, наездник, рыбак, грибник, художник, философ, педагог, оратор, литератор...

Как не запутаться-то, умники?!

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