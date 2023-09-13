«Жизнь проходит от первой крапивы и одуванчиков, до последнего яблока в заброшенном саду» 1 13.09.2023, 10:56

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Как выживают в районных центрах Беларуси.

В редакцию сайта Charter97.org написала жительница белорусского районного центра:

- Если в Минске полно вакансий с разными зарплатами (хотя и это мне кажется иллюзией), то в нашем районном центре, как и во всех остальных, думаю, история примерно одна и та же.

Работать негде, самые лакомые места в администрации (в нашем районе ее называют «белый дом») только для преданных «ябатек», туда даже на место уборщицы через знакомых берут.

А так в нашем городке наиболее привлекательные рабочие места в школе, зарплата там регулярная и приличная — 1000 рублей люди имеют, а может и больше. Все же остальные места - в магазине, больнице, на заводе – это 500-600 рублей. Такой заработок имеет и моя знакомая. Встретила я ее недавно с огромной сумкой, а она мне и жалуется:

«Около 100 рублей отдаю за коммунальные услуги, интернет и телефон. Максимум остается 500 рублей. Живу я одна в квартире, без своего огорода, поэтому вынуждена заниматься собирательством.

Вот пока не закончилась алыча, хожу лакомиться ей и заготавливаю на зиму себе на компоты, конфитюры. Зимой не придется покупать сладкое, за лето насушила травок, чтобы не покупать чай, для кофе насушила корешков одуванчиков, насобираю желудей, да и сделаю себе кофейный напиток.

Впереди меня ждет еще шиповник. Его, слава Богу, много в окрестностях,а он очень полезный. Ну и яблонь на заброшенных площадях хватает, то заготовлю себе на зиму, насушу, намочу, наварю. Так и проходит моя жизнь от первой крапивы и одуванчиков, до последнего яблока в заброшенном саду».

Моя приятельница — одинокая женщина, поэтому рассчитывает только на себя. Но радуется ли она такой жизни? Говорит, что знакомые постоянно ее подкалывают, что она ведет здоровый образ жизни, двигается непрерывно.

Хотела бы она свою активность направить в другое русло, съездить хоть раз в жизни на море, где была только в детстве. Увидеть горы, посмотреть на Эйфелеву башню. Но судьба сложилась так, что хрусь и пополам. Жизнь занесла ее, специалиста с высшим образованием, в районный центр, где делишки делаются через взятки и знакомства. Попала она в пустоту — ни взад ни вперед.

Теперь, наблюдая за событиями, она надеется, что а вдруг Бог даст дождаться победы над этой тьмой. Чтобы за свою работу брать достойную зарплату, и активный образ жизни вести в зарубежных путешествиях. Пока же занимается собирательством, чтобы уцелеть в это темное время.

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