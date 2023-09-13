Глава Еврокомиссии заявила, что Украину и Молдову нужно принять в ЕС

Глава Еврокомиссии заявила, что Украину и Молдову нужно принять в ЕС1
- 13.09.2023, 11:00
Урсула фон дер Ляйен считает, что блоку необходимо расширить свои границы.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе встречи с послами стран Евросоюза заявила, что Украине и Молдове необходимо будет предоставить право на вступление в ЕС, пишет Bloomberg.
Ожидается, что в среду, 13 сентября, фон дер Ляйен, выступая с докладом о положении дел в ЕС, подчеркнет, насколько фундаментально изменила Евросоюз война России против Украины.
По словам людей, знакомых с ходом переговоров, в начале месяца фон дер Ляйен заявила послам стран ЕС, что блоку необходимо расширить свои границы, чтобы учесть новые геополитические реалии.
По ее словам, Украине и Молдове необходимо будет предоставить право на вступление в ЕС, чтобы они не попали под влияние стран, не разделяющих ценности блока.
Собеседники Bloomberg заявили, что Украине и Молдове, а также другим странам, подавшим заявки на вступление в ЕС, включая пять стран Западных Балкан, являющихся кандидатами, необходимо ускорить реформы.
По их словам, страны должны привести их в соответствие с правилами блока и воспользоваться той политической поддержкой, которая существует для вступления новых членов.