Глава Еврокомиссии заявила, что Украину и Молдову нужно принять в ЕС 1 13.09.2023, 11:00

Урсула фон дер Ляйен

Фото: Bloomberg

Урсула фон дер Ляйен считает, что блоку необходимо расширить свои границы.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе встречи с послами стран Евросоюза заявила, что Украине и Молдове необходимо будет предоставить право на вступление в ЕС, пишет Bloomberg.

Ожидается, что в среду, 13 сентября, фон дер Ляйен, выступая с докладом о положении дел в ЕС, подчеркнет, насколько фундаментально изменила Евросоюз война России против Украины.

По словам людей, знакомых с ходом переговоров, в начале месяца фон дер Ляйен заявила послам стран ЕС, что блоку необходимо расширить свои границы, чтобы учесть новые геополитические реалии.

По ее словам, Украине и Молдове необходимо будет предоставить право на вступление в ЕС, чтобы они не попали под влияние стран, не разделяющих ценности блока.

Собеседники Bloomberg заявили, что Украине и Молдове, а также другим странам, подавшим заявки на вступление в ЕС, включая пять стран Западных Балкан, являющихся кандидатами, необходимо ускорить реформы.

По их словам, страны должны привести их в соответствие с правилами блока и воспользоваться той политической поддержкой, которая существует для вступления новых членов.

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