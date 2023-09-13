закрыть
13 сентября 2023, среда, 11:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Глава Еврокомиссии заявила, что Украину и Молдову нужно принять в ЕС

1
  • 13.09.2023, 11:00
Глава Еврокомиссии заявила, что Украину и Молдову нужно принять в ЕС
Урсула фон дер Ляйен
Фото: Bloomberg

Урсула фон дер Ляйен считает, что блоку необходимо расширить свои границы.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе встречи с послами стран Евросоюза заявила, что Украине и Молдове необходимо будет предоставить право на вступление в ЕС, пишет Bloomberg.

Ожидается, что в среду, 13 сентября, фон дер Ляйен, выступая с докладом о положении дел в ЕС, подчеркнет, насколько фундаментально изменила Евросоюз война России против Украины.

По словам людей, знакомых с ходом переговоров, в начале месяца фон дер Ляйен заявила послам стран ЕС, что блоку необходимо расширить свои границы, чтобы учесть новые геополитические реалии.

По ее словам, Украине и Молдове необходимо будет предоставить право на вступление в ЕС, чтобы они не попали под влияние стран, не разделяющих ценности блока.

Собеседники Bloomberg заявили, что Украине и Молдове, а также другим странам, подавшим заявки на вступление в ЕС, включая пять стран Западных Балкан, являющихся кандидатами, необходимо ускорить реформы.

По их словам, страны должны привести их в соответствие с правилами блока и воспользоваться той политической поддержкой, которая существует для вступления новых членов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Настал решающий момент
Настал решающий момент Тимоти Снайдер
Вашингтон предупредил Путина
Вашингтон предупредил Путина Альфред Кох
Не мешайте Лукашенко
Не мешайте Лукашенко Ирина Халип
Репрессалии
Репрессалии Андрей Санников