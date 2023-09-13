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Продолжение следует: украинский генерал заинтриговал после атаки на Севастополь

  • 13.09.2023, 11:07
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Продолжение следует: украинский генерал заинтриговал после атаки на Севастополь

Оккупантов в Крыму «штормит» до сих пор.

Командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук загадочно прокомментировал атаку на временно оккупированный Севастополь. Он выразил благодарность украинским пилотам и намекнул на продолжение.

Об этом военачальник написал в своем Telegram. Взрывы в порту подконтрольного россиянам города раздались ночью 13 сентября.

«А пока оккупантов «штормит» и они до сих пор приходят в себя от ночной «бавовны» в Севастополе, поблагодарю пилотов Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за отличную боевую работу! Продолжение следует…» – отметил Олещук.

Напомним, 13 сентября в оккупированном Севастополе раздалось по меньшей мере 7 мощных взрывов. После них над городом поднялся дым. Есть прилеты по судоремонтному заводу оккупантов, там вспыхнул пожар.

Так называемый губернатор временно оккупированного РФ Севастополя Михаил Развожаев подтвердил атаку и написал, что пожар вспыхнул на негражданском объекте в районе Килен-балки. Там расположен 13-й судоремонтный завод ЧФ РФ.

В минобороны РФ заявили об ударе десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе в Севастополе и тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем.

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