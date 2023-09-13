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«На улицах выборочно останавливали легковушки»

  • 13.09.2023, 11:06
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«На улицах выборочно останавливали легковушки»

Как семья из Минска «праздновала» день города.

Читательница сайта Charter97.org из Минска Екатерина поделилась тем, как «отпраздновала» день города:

- В этот день у моих детей были занятия в компьютерной академии, расположенной в центре города около Карла Марла. Занятия пропускать не хотелось, поэтому к поездке в центр пришлось хорошо так подготовиться.

Взять чистый телефон, который мы уже давно прикупили для таких «праздничных дней». Ехали на такси, чтобы уже как можно ближе к дверям академии. Доехали благополучно.

Но в центре было полно милиции и ГАИ, из-за стекла такси видела, что легковушки останавливают, а на улицах выборочно проверяют телефоны. Высадила я своих детей, а сама думаю, куда же мне деться, чтобы вернуться домой. Пойти в парк посидеть - еще прицепятся, что устраиваешь одиночный пикет.

Решила я пойти в ГУМ, там по субботам людно, в водовороте людей вероятность быть схваченной меньше. Так я провела там все занятия, знакомясь и удивляясь ценам. Вернувшись с занятий, даже рюмочку себе налила и тост сказала: за нашу и вашу свободу! Вот такая она, жизнь под оккупацией.

В воскресенье ехать никуда не надо было, хотя очень хотелось где-нибудь такой замечательный осенний день скоротать, но рисковать не стали. Отдыхали дома.

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