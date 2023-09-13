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«Ник и Майк»: Хунту сдерживает от закрытия посольств только один вопрос

  • 13.09.2023, 11:13
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«Ник и Майк»: Хунту сдерживает от закрытия посольств только один вопрос

Режим и дипломатия несовместимы.

Хунта опубликовала решение о закрытии посольства в Словакии. И дело не в личности бывшего посла в этой стране Игоря Лещени. Все гораздо проще — делать дипломатам хунты совершенно нечего в этих самых посольствах, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

Задач у миссий много, но можно выделить основные. В порядке приоритетности для хунты.

1. Экономика и торговля. До момента наложения значительных ограничений задачами послов было продавать все, что произведено в Беларуси. Калий, нефтетихимия, лес, металл и продукция машиностроения. Искать инвестиции и тех, кто поверит в островок стабильности.

С 2020 года эти составляющие превратились в свою противоположность. Инвесторы думают, как вытащить свои деньги. А торговля развернулась в обратную сторону. Ушлые коммивояжеры хунты ищут, что можно купить в Европе, чтобы перепродать в Россию. Сальдо торговли с ЕС поменяло знак с плюса на минус, а с Россией — с минуса на плюс. Посольства в новом схематозе не нужны.

2. Политические контакты с элитами. До 2020 года внешняя политика была все же европоцентричной. Большинство миссий находились именно в Европе. Но в 2020 году возможности для политики хунта уничтожает с грацией слона в посудной лавке. Послы и прочие дипломаты находятся в изоляции. Газеты онлайн можно почитать и в Минске.

3. Есть еще граждане с их интересами и проблемами. Точнее были. До принятия указа №278, который превратил консулов в их полную противоположность. Граждан за рубежом для хунты теперь не существует. Для «своих» найдутся способы, но это единицы лоялистов.

Единственное, что сдерживает хунту от ускорения процесса закрытия, — это вопрос собственности. Где-то здания в долгосрочной аренде, много где были выкуплены. Продать или расторгнуть договоры аренды быстро не получается. Иначе чемоданы собирались бы быстрее. Но тенденция понятна.

Хунта и дипломатия несовместимы.

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