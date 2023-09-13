Огненный гриб в Севастополе вызвал у местных жителей восторженный ужас

Огненный гриб в Севастополе вызвал у местных жителей восторженный ужас2
- 13.09.2023, 11:22
Видеофакт.
Из-за ракетного удара по судоремонтному заводу во временно оккупированном россиянами Севастополе ночь на среду, 13 сентября, оказалась для жителей города весьма неспокойной.
Дело в том, что на этот раз удар по стратегическому объекту захватчиков был нанесен не дронами-камикадзе, а, как утверждают в минобороны РФ, крылатыми ракетами.
В результате их попадания по заводу прогремели несколько мощных взрывов, после чего в небо взмыл огромный огненный гриб, передает nv.ua.
При этом, судя по видео, которыми местные жители делятся в соцсетях, у многих из них это зрелище вызвало довольно неоднозначную реакцию, одновременно похожую как на ужас, так и на восхищение увиденным.
«Это пиз*ец, Илюха. Какое бывает», — прокомментировал взрывы в Севастополе один из очевидцев.
Доброго ранку! pic.twitter.com/IcOM8IFQTa— Team of Zina Portnova (@Zn_Portnova) September 13, 2023
September 13, 2023
Согласно имеющимся данным, в результате удара по заводу были подреждены как минимум два российских военных судна.