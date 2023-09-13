Огненный гриб в Севастополе вызвал у местных жителей восторженный ужас 2 13.09.2023, 11:22

Видеофакт.

Из-за ракетного удара по судоремонтному заводу во временно оккупированном россиянами Севастополе ночь на среду, 13 сентября, оказалась для жителей города весьма неспокойной.

Дело в том, что на этот раз удар по стратегическому объекту захватчиков был нанесен не дронами-камикадзе, а, как утверждают в минобороны РФ, крылатыми ракетами.

В результате их попадания по заводу прогремели несколько мощных взрывов, после чего в небо взмыл огромный огненный гриб, передает nv.ua.

При этом, судя по видео, которыми местные жители делятся в соцсетях, у многих из них это зрелище вызвало довольно неоднозначную реакцию, одновременно похожую как на ужас, так и на восхищение увиденным.

«Это пиз*ец, Илюха. Какое бывает», — прокомментировал взрывы в Севастополе один из очевидцев.

Доброго ранку! pic.twitter.com/IcOM8IFQTa — Team of Zina Portnova (@Zn_Portnova) September 13, 2023

Согласно имеющимся данным, в результате удара по заводу были подреждены как минимум два российских военных судна.

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