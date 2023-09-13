закрыть
13 сентября 2023, среда, 11:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Огненный гриб в Севастополе вызвал у местных жителей восторженный ужас

2
  • 13.09.2023, 11:22
Огненный гриб в Севастополе вызвал у местных жителей восторженный ужас

Видеофакт.

Из-за ракетного удара по судоремонтному заводу во временно оккупированном россиянами Севастополе ночь на среду, 13 сентября, оказалась для жителей города весьма неспокойной.

Дело в том, что на этот раз удар по стратегическому объекту захватчиков был нанесен не дронами-камикадзе, а, как утверждают в минобороны РФ, крылатыми ракетами.

В результате их попадания по заводу прогремели несколько мощных взрывов, после чего в небо взмыл огромный огненный гриб, передает nv.ua.

При этом, судя по видео, которыми местные жители делятся в соцсетях, у многих из них это зрелище вызвало довольно неоднозначную реакцию, одновременно похожую как на ужас, так и на восхищение увиденным.

«Это пиз*ец, Илюха. Какое бывает», — прокомментировал взрывы в Севастополе один из очевидцев.

Согласно имеющимся данным, в результате удара по заводу были подреждены как минимум два российских военных судна.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Настал решающий момент
Настал решающий момент Тимоти Снайдер
Вашингтон предупредил Путина
Вашингтон предупредил Путина Альфред Кох
Не мешайте Лукашенко
Не мешайте Лукашенко Ирина Халип
Репрессалии
Репрессалии Андрей Санников