закрыть
13 сентября 2023, среда, 11:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Частые аварии на водопроводе возмущают минчан

  • 13.09.2023, 11:24
Частые аварии на водопроводе возмущают минчан

Отрасль снабжения водой давно нуждается в модернизации, но «власти» все равно.

- На днях звоню своему другу, что живет на улице Кузьмы Чорного, а он мне отвечает: «Извини, не могу разговаривать - руки заняты: две бутли питьевой воды волоку! Авария в нашем доме. Сначала вообще воды не было, а сейчас такую мерзость дают, что пить невозможно», - рассказает сайту Charter97.org читатель Павел из Минска.

Вечером залез в интернет и узнал, что авария не в одном доме, а на огромном столичном просторе, где сотни домов и тысячи жителей. Им, бедолагам, ту воду даже подвозить цистернами начали.

Я так даже не очень удивился, так как за последние годы это уже не первое происшествие такого масштаба на минском водопроводе. Отрасль снабжения водой давно нуждается в модернизации, но разве власти будут на это тратить деньги? Ресурсы же в первую очередь нужны на розыск комментаторов - «экстремистов»…

По этому поводу вспомнился анекдот еще советских времен. Как бороться с наступлением пустынь? Нужно в пустыню отправить группу коммунистов, и там через два года будет наблюдаться дефицит песка.

Ну а как в богатой на воду Беларуси создать проблемы с обеспечением ей? Надо дать власть группе лукашистов, и будет наблюдаться дефицит воды, с которым режим будет «героически» бороться.

Посмеялся, а потом подумал: благо, я живу в Серебрянке. Если что какое, воду буду черпать из Свислочи!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Настал решающий момент
Настал решающий момент Тимоти Снайдер
Вашингтон предупредил Путина
Вашингтон предупредил Путина Альфред Кох
Не мешайте Лукашенко
Не мешайте Лукашенко Ирина Халип
Репрессалии
Репрессалии Андрей Санников