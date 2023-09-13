Частые аварии на водопроводе возмущают минчан 13.09.2023, 11:24

Отрасль снабжения водой давно нуждается в модернизации, но «власти» все равно.

- На днях звоню своему другу, что живет на улице Кузьмы Чорного, а он мне отвечает: «Извини, не могу разговаривать - руки заняты: две бутли питьевой воды волоку! Авария в нашем доме. Сначала вообще воды не было, а сейчас такую мерзость дают, что пить невозможно», - рассказает сайту Charter97.org читатель Павел из Минска.

Вечером залез в интернет и узнал, что авария не в одном доме, а на огромном столичном просторе, где сотни домов и тысячи жителей. Им, бедолагам, ту воду даже подвозить цистернами начали.

Я так даже не очень удивился, так как за последние годы это уже не первое происшествие такого масштаба на минском водопроводе. Отрасль снабжения водой давно нуждается в модернизации, но разве власти будут на это тратить деньги? Ресурсы же в первую очередь нужны на розыск комментаторов - «экстремистов»…

По этому поводу вспомнился анекдот еще советских времен. Как бороться с наступлением пустынь? Нужно в пустыню отправить группу коммунистов, и там через два года будет наблюдаться дефицит песка.

Ну а как в богатой на воду Беларуси создать проблемы с обеспечением ей? Надо дать власть группе лукашистов, и будет наблюдаться дефицит воды, с которым режим будет «героически» бороться.

Посмеялся, а потом подумал: благо, я живу в Серебрянке. Если что какое, воду буду черпать из Свислочи!

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