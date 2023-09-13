Британская разведка: Россия срочно перебросила на фронт новосформированную армию 7 13.09.2023, 11:27

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В чем причина?

Россия срочно перебросила на Луганский фронт новосформированную 25-ю армию. Она была вынуждена это сделать из-за нехватки резервов.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, части новой 25-й российской общевойсковой армии, скорее всего, переброшены в Украину. Вероятно, формирование ориентировано на Луганскую область на северо-востоке страны.

По данным британской разведки, совсем недавно, в августе 2023 года, в объявлениях о наборе военнослужащих в 25-ю армию утверждалось, что на будет развернута в Украине только с декабря 2023 года.

Вполне вероятно, что подразделения были срочно введены в бой отчасти потому, что Россия продолжает бороться с чрезмерно растянутыми силами на фронте, а Украина продолжает контрнаступление на трех разных направлениях, говорится в сообщении.

«Однако существует также реальная вероятность того, что Россия попытается использовать части 25 армии для восстановления незадействованных резервных сил на театре военных действий, чтобы предоставить командирам большую оперативную гибкость», - отмечают в Минобороны Британии.

Российская армия

Отметим, по данным британской разведки, в российской армии наблюдается высокий уровень отказов воевать из-за отсутствия подготовки и мотивации. Дезертиров заменяют чистой массой мобилизованных.

Как заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, профессиональная армия России закончилась еще прошлой осенью.

Ранее британская разведка сообщала, что Россия расширяет свои военные структуры перед лицом реалий военного времени создает еще одно новое формирование - 18-ю общевойсковую армию. Формирование, вероятно, будет объединением и усилением других частей, действующих в настоящее время в Херсонской области.

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