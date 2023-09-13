Археологи показали, какие носки носили египтяне 6 13.09.2023, 11:28

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Их надевали под сандалии.

В лондонском Музее Виктории и Альберта прошла выставка древностей, одним из главных экспонатов которой стали оригинальные носки египетских коптов. Их удивительный розово-персиковый оттенок и удобный крой дают представление о моде египтян в V веке, пишет New Voice.

Коптские носки представляют собой не только модный аксессуар, но и удивительный образец текстильного ремесла. Их нашли при раскопках более ста лет назад.

Обывателю форма носков может показаться удивительной, но, на самом деле, она была продиктована утилитарными соображениями.

Эти носки надевались под сандалии, что объясняет их необычный крой. Вероятно, подобное белье надевалось вечером, когда в пустыне достаточно холодно.

Коптские носки отличаются не только своим дизайном, но и методом изготовления. Их создание включает в себя технику под названием нолебиндинг ((в переводе с датского: буквально «вязание иглой»), которая считается одной из самых древних техник текстильного ремесла. Она предположительно предшествовала вязанию на спицах и крючком.

Этот процесс, хотя и имеет схожие черты с вязанием, отличается от него. Игла в нолебиндинге создает петли для формирования ткани. Этот метод более похож на шитье, чем на вязание, и требует аккуратности и терпения. Однако он обеспечивает изделия отменной прочности и долговечности, что делает эти древние носки впечатляющими свидетельствами мастерства и искусства того времени.

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