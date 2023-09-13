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Машинное масло в Польше стоит почти в два раза дешевле, чем в Беларуси

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  • 13.09.2023, 11:40
  • 3,572
Машинное масло в Польше стоит почти в два раза дешевле, чем в Беларуси

Фотофакт.

Один из белорусских автомобилистов поделился с сайтом Charter97.org чеком на покупку машинного масла в Белостоке.

В Польше этот продукт, как оказалось, стоит почти в два раза дешевле, чем в Беларуси. За пять литров масла он заплатил около 174 злотых (128 белорусских рублей по курсу белорусского Нацбанка), в то время как в Беларуси аналогичное масло стоит 215 рублей.

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