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Удар по судоремонтному заводу в Севастополе показали со спутников NASA

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  • 13.09.2023, 11:46
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Удар по судоремонтному заводу в Севастополе показали со спутников NASA

Главный завод Черноморского флота РФ охвачен пожаром.

Удар по судоремонтному заводу в Севастополе ночью 13 сентября был зафиксирован спутниками NASA. Огонь был зафиксирован спутниками в 4 часа ночи по местному времени.

Об этом сообщают в Telegram-канале «Крым. Реалии», в распоряжении которых появились фотографии с мировой карты пожаров FIRMS. Как известно, взрыв произошел в 13-м судоремонтном заводе Черноморского флота России, где ранее находились на ремонте не менее трех крупных десантных кораблей РФ.

Ранее в Минобороны РФ заявили о повреждении двух кораблей Черноморского флота РФ в результате ночной атаки на Севастополь, обвинив в ней ВСУ. Украинская сторона эти сообщения пока не комментировала.

Ночью 13 сентября в оккупированном Севастополе (Крым) были слышны мощные взрывы – очевидцы насчитали минимум семь. После них над городом поднялся дым. Есть прилеты по судоремонтному заводу оккупантов. В сети писали о работе российской ПВО, которая, по всей вероятности, не была успешной.

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