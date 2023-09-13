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Белорусская компания поставляла в РФ «датский лосось»

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  • 13.09.2023, 11:56
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Белорусская компания поставляла в РФ «датский лосось»

Датчане об этом не в курсе.

Россельхознадзор уличил белорусскую компанию «РитМарк» в использовании поддельных ветеринарных сертификатов на рыбу и временно ограничил ввоз продукции компании в РФ. Подробности рассказали в пресс-службе российского надзорного ведомства.

«РитМарк» поставляла в Россию рыбопродукцию лососевых пород. Как утверждали в компании, сырье поступало в Беларусь из Дании. При этом датское компетентное ведомство подлинность выданных белорусской компании ветеринарных сертификатов не подтвердила, сообщили в Россельхознадзоре.

«Всего с июня по август 2023 года из 11 ввезенных партий в 6 были обнаружены поддельные документы», — отметили в российском ведомстве.

Россельхознадзор потребовал от белорусских коллег провести проверку в отношении производственного цеха «РитМарк» и принять меры по недопущению нелегальных поставок в РФ. Однако уже 9 сентября в Россию вновь ввезли продукцию предприятия.

«Учитывая, что предприятие продолжает при переработке использовать сырье неизвестного происхождения и поставлять в дальнейшем продукцию в Россию, <…> Россельхознадзор принял решение ввести в отношении производственного цеха ООО „РитМарк“ временные ограничения на поставки рыбопродукции на территорию РФ», — сообщили в Россельхознадзоре.

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