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«Первые 40 километров бежалось легко»

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  • 13.09.2023, 12:14
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«Первые 40 километров бежалось легко»

Слесарь из Гомеля пробежал по карельским скалам 100 миль за 22 часа.

Международный трейловый фестиваль Vottovaara Mountain Race у скалы Воттоваара собрал более тысячи участников. Среди них — 33-летний гомельчанин Евгений Морозов. Наш земляк выбрал самую сложную дистанцию в 160 километров по горной местности с перепадами высоты до 2000 метров. «Такие марафоны бегут не ногами, а головой», — скажет на финише спортсмен-любитель. Как он готовился к марафону и проходил суровое испытание он рассказал изданию «Белка».

Увлечение бегом «по горам, по долам» слесаря гомельской «Стромавтолинии» Евгения Морозова накрыло три года назад. С тех пор не может остановиться. Прежде чем заявиться на Vottovaara Mountain Race 2023, проверил свои силы в нескольких других марафонах. Успешно.

— К этому забегу я готовился с начала года. Бегал от 5 до 7 раз в неделю, дистанции варьировались — от 3 до 20 километров. За определенное время до соревнований нагрузки снижал, чтобы дать организму восстановиться и выйти на пик формы, — поделился своей методикой спортсмен.

Дистанцию в 100 миль помимо Евгения выбрали еще 70 человек. Стартовали марафонцы в 16 часов, финишировать должны были не позже 19.00 следующего дня.

— Первые 40 километров бежалось легко. Сначала я был десятым, потом — вторым. Рядом бежали ребята из Москвы, мы общались между собой. Поднялись на гору Воттоваара, а там — такая красота! Я решил сделать фото, увлекся и по этой причине серьезно отстал.

А потом случилось непредвиденное — начали болеть колено и бедро, сказались старые травмы. Один за другим участники марафона стали обгонять гомельчанина. Но он решил ни за что не сходить с дистанции.

После горы Воттоваара марафонцев ждали разъезженные лесовозами дороги, канавы да ручьи, которые приходилось преодолевать вброд. И все это в темноте, ведь солнце уже давно село. Больше всего, признается Евгений, боялся растереть ноги мокрыми кроссовками. К счастью, обошлось.

А еще в карельских лесах, через которые по большей части пролегал маршрут, полно медведей, рысей и росомах. Чтобы отпугнуть дикого зверя, многие бегуны бежали с фаерами.

Так как бежать предстояло почти сутки, каждый участник имел при себе воду и питание — преимущественно гели и пюре с быстрыми углеводами. Кроме того, на трассе были установлены пункты с чаем, водой, энергетиками, фруктами и изотониками. Дежурили медики, ведь в таких условиях произойти могло что угодно.

— Конечно, в один момент я подумал, скорее бы это все кончилось. Но не сойти с трассы помогла поддержка моих друзей из Гомельского клуба моржей — они постоянно были со мной на связи. А еще подбадривающие слова самих участников. Те, например, кто бежал 50 миль, кричали мне вслед: «Да ты просто сверхчеловек». Это, конечно, тоже давало определенные силы, — с улыбкой вспоминает Евгений.

В своей возрастной группе на 100 миль гомельчанин прибежал 13-м, за 22 часа 29 минут 16 секунд, улучшив свой прошлый результат.

— Конечно, болело все тело, особенно ноги, которые даже немного опухли. Но для таких беговых нагрузок это нормально, скоро пройдет. А вообще, такие дистанции бегут не ногами, а головой. Нужно очень хорошо морально подготовиться, и тогда все получится.

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