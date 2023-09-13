закрыть
13 сентября 2023, среда, 13:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Можно ли поменять белорусские права на польские без визита в консульство?

5
  • 13.09.2023, 12:22
  • 2,060
Можно ли поменять белорусские права на польские без визита в консульство?

Белорус поделился успешным кейсом.

Недавно MOST приводил опыт белорусов, которые меняли беларусские права на польские. Все они должны были получить в консульстве справку о том, что их беларусские права действительны.

Телеграм-канал Dzik Pic поделился альтернативным опытом, который позволил белорусу обойтись без визита в консульство.

— Живу в Белостоке, у меня «сталы побыт». Жена поменяла права с запросом через консульство год назад, так как у нее срок действия прав подходил к концу. А мне спешить было некуда, потому я только теперь собрался менять свое водительское удостоверение.

Я знал, что получить справку из консульства — тот еще квест: очереди на запись и ожидание справки займут полжизни (опыт других белорусов это опровергает, нам известны случаи, когда за этой справкой приходили без предварительной записи. — Прим. MOST), да и стоимость немаленькая. В Беларусь ехать за ней не хотелось, поэтому я решил попробовать обойти это требование: вместо справки из консульства о подтверждении выдачи в Беларуси водительского удостоверения принести перевод другой справки из ГАИ.

В белорусском ГАИ эту бумажку называют «справкой о нелишении прав» (хотя на самой справке нет никакого названия). В варшавских чатах писали, что этот способ не работает, а как там в Белостоке — никто и не знает. Я еще ни разу не видел человека, который делал это лично и может точно сказать, что этот способ работает. Тем более, что от ужонда к ужонду все меняется. В общем, решил проверить.

Справку взяли в ГАИ мои родители по генеральной доверенности и потом передали ее мне в Польшу. Вроде как такую справку делают только в Минске на Тимирязева. На это ушла неделя и около 15 рублей.

Потом я сделал перевод справки у местного присяжного переводчика и пошел со стандартным набором документов на замену в ужонд. Только вместо справки из консульства принес вот эту белорусскую с переводом на польский, без апостиля. И все получилось — права мне поменяли. В целом, мне видится, что взять справку из Беларуси, если есть такая возможность, и перевести — путь более простой и быстрый.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Настал решающий момент
Настал решающий момент Тимоти Снайдер
Вашингтон предупредил Путина
Вашингтон предупредил Путина Альфред Кох
Не мешайте Лукашенко
Не мешайте Лукашенко Ирина Халип
Репрессалии
Репрессалии Андрей Санников