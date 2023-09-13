Можно ли поменять белорусские права на польские без визита в консульство? 5 13.09.2023, 12:22

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Белорус поделился успешным кейсом.

Недавно MOST приводил опыт белорусов, которые меняли беларусские права на польские. Все они должны были получить в консульстве справку о том, что их беларусские права действительны.

Телеграм-канал Dzik Pic поделился альтернативным опытом, который позволил белорусу обойтись без визита в консульство.

— Живу в Белостоке, у меня «сталы побыт». Жена поменяла права с запросом через консульство год назад, так как у нее срок действия прав подходил к концу. А мне спешить было некуда, потому я только теперь собрался менять свое водительское удостоверение.

Я знал, что получить справку из консульства — тот еще квест: очереди на запись и ожидание справки займут полжизни (опыт других белорусов это опровергает, нам известны случаи, когда за этой справкой приходили без предварительной записи. — Прим. MOST), да и стоимость немаленькая. В Беларусь ехать за ней не хотелось, поэтому я решил попробовать обойти это требование: вместо справки из консульства о подтверждении выдачи в Беларуси водительского удостоверения принести перевод другой справки из ГАИ.

В белорусском ГАИ эту бумажку называют «справкой о нелишении прав» (хотя на самой справке нет никакого названия). В варшавских чатах писали, что этот способ не работает, а как там в Белостоке — никто и не знает. Я еще ни разу не видел человека, который делал это лично и может точно сказать, что этот способ работает. Тем более, что от ужонда к ужонду все меняется. В общем, решил проверить.

Справку взяли в ГАИ мои родители по генеральной доверенности и потом передали ее мне в Польшу. Вроде как такую справку делают только в Минске на Тимирязева. На это ушла неделя и около 15 рублей.

Потом я сделал перевод справки у местного присяжного переводчика и пошел со стандартным набором документов на замену в ужонд. Только вместо справки из консульства принес вот эту белорусскую с переводом на польский, без апостиля. И все получилось — права мне поменяли. В целом, мне видится, что взять справку из Беларуси, если есть такая возможность, и перевести — путь более простой и быстрый.

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