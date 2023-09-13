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«Один точный выстрел — и вражеский самолет исчез»

  • 13.09.2023, 12:28
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«Один точный выстрел — и вражеский самолет исчез»

В ГУР обнародовали новые детали операции по «вышкам Бойко».

Украинский разведчик озвучил некоторые детали по спецоперации относительно «вышек Бойко» в Черном море.

Командир разведчиков с позывным Пейн заявил, что над операцией работали порядка месяца. Также он рассказал, как удалось обмануть Черноморский флот врага и отбить атаку вражеского самолета.

В интервью «1+1» во время национального телемарафона Пейн озвучил некоторые детали спецоперации.

Контроль Киева над «вышками Бойко» дает возможность ограничить действия врага в районе острова Змеиный, а также блокировать зерновой коридор в Черном море.

Разведчики специально избрали резиновые лодки, чтобы быть как можно менее заметными. Вражеский самолет заметил разведчиков уже только тогда, когда они начали пришвартовываться к вышке. Огонь из самолета повредил лодку, но не затопил ее. А уже благодаря оператору ПЗРК один метким выстрелом удалось отогнать от вышек вражескую авиацию.

Попадание было в хвостовую часть, и самолет скрылся на базе. Из трофеев стоит выделить радиотехническое оборудование, которое враг использовал для мониторинга движения в районе острова Змеиный.

Спецоперация ГУР МО Украины дала возможность отогнать врага как можно дальше к берегам оккупированного Крыма.

«Вышки Бойко» – это нефте- и газодобывающие платформы в Черном море. После аннексии Крыма в феврале 2015 года оккупационные власти их национализировали, затем установили на них системы РЛС. 11 сентября в ГУР заявили, что под контроль Украины вернули все четыре платформы.

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