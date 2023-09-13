У Путина совсем все плохо 1 Иван Ступак, «Апостроф»

13.09.2023, 12:36

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Хозяин Кремля окончательно скатился до роли дублера Ким Чен Ына.

Если внимательно вчитаться в текст выступления российского президента, то он в одном рассказе смешал в кучу сразу все: Украину, «диверсию» на ядерном объекте, «украинскую ДРГ», которую якобы готовили британские инструкторы, согласно «приказу» из США, а также собственные угрозы в адрес всех и сразу.

«С целью нарушить деятельность энергетической установки в конце концов. Это не первая такая попытка. При этом на допросе они показали, что они готовились под руководством британских инструкторов. Они вообще понимают с чем они играют или нет? Они чего-то нас провоцируют на какие-то ответные действия в отношении украинских атомных электростанций?», — пригрозил Путин.

Далее кремлевский диктатор раскручивал сюжет как в фантастическом романе, заявив, что спецслужбы Великобритании якобы пошли на такие действия «по приказу американцев».

«Я знаю, что после моих слов вой начнется там очередной: это опять угрозы, ядерный шантаж и так далее. Я вас уверяю, что это полная, абсолютная, чистая правда то, что я сейчас сказал. Вот эти гаврики сейчас сидят у нас и показания дают. Знаю возможную реакцию: да они там все, что скажете, под дулом пистолета транслируют. Нет, это не так. И руководство британских спецслужб знает, что я говорю правду», — заявил Путин, не уточнив, почему именно его слова являются правдой.

Модератор дискуссии пытался дипломатично уточнить, не намекает ли Путин на ответные удары по атомной инфраструктуре Украины и стран Запада, но кремлевский диктатор ответил уклончиво.

«Я вам сказал, что, возможно, они провоцируют нас на эти действия», - сказал Путин.

Важно понимать, что Кремль угрожает ЯО нам и всему цивилизованному миру, начиная с мая прошлого года. Периодически в СМИ вылезает не совсем трезвый Дмитрий Медведев с очередной порцией угроз и очередным перечнем «красных линий», за которые не стоит заходить, иначе РФ может пустить в ход ядерное оружие.

Изначально «ставки» Медведева были весьма высоки – военная помощь Украине, удары по временно оккупированному Крыму, включая и пресловутый мост через Керченский пролив. За все это экс-президент РФ грозил организовать «судный день».

В итоге Медведев докатился до того, что в конце июля угрожал применением ТЯО в случае успеха нашего контрнаступления. И эти угрозы вылетали в трубу на фоне наших успехов в Работино и перспектив обрушения фронта россиян на юге, и, не говоря уже об успешных действиях ГУР на мысе Тарханкут, а также на «вышках Бойко».

Ядерные угрозы не ограничиваются только размахиванием ядерной дубины. Не исключено, что Кремль может готовить провокации на собственной территории, дабы потом обвинить Украину и страны НАТО. В середине августа сообщалось, что оккупанты готовят провокацию на Курской АЭС с эвакуацией местного населения.

Угрозы Путина на этом фоне звучат в более широком геополитическом контексте, где основным адресатом его претензий является не Британия, которую он обвиняет, а именно США, которые якобы «приказывают» британцам. В этом смысле нынешние заявления Путина являются логическим продолжением недавних угроз в «случае чего» применить стратегическое ядерное оружие.

Еще в начале текущего месяца глава «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что стратегический ракетный комплекс «Сармат» был поставлен на боевое дежурство, о чем Владимир Путин анонсировал еще 23 февраля 2023 года.

Впервые об успешных испытаниях «Сармата» минобороны страны-оккупанта заявило еще в апреле прошлого года. Несмотря на это, 20 февраля текущего года, в день визита президента США Джо Байдена в Киев, было зафиксировано неудачное испытание ракеты «Сармат».

Сейчас Путин, «разоблачая» британцев и американцев, продолжает трясти перед ними этим «Сарматами», якобы отвечая на «диверсии» против российских атомных объектов. Аналогично тому, как РФ размещает ТЯО в Беларуси именно для угрозы, прежде всего, Западу, «Сармат» также является инструментов воздействия на Британию и особенно США.

Комплекс «Сармат» представляет собой стратегическую систему с межконтинентальной баллистической ракетой. Россиян заявляют, что благодаря своим техническим характеристикам он может преодолеть современные средства противоракетной обороны.

Согласно официальным данным из России, ракета «Сармат» может преодолеть расстояние более 11 тысяч километров и перевозить боеголовку массой до 100 тонн. Понятно, что в реальных условиях никто такую ракету не тестировал.

До этого Владимир Путин в июне этого года во время встречи с выпускниками военных академий гордился новейшими типами вооружения в армии, предложив разместить на боевом дежурстве новые пусковые установки «Сармат» с новым типом ракеты.

Основная цель всех этих потуг – угрозами склонить США к «компромиссам» по Украине, которая перехватила стратегическую инициативу на фронте. Прежде все такие попытки были провальными. Видно, что Путина это весьма нервирует. Равно, как и то, что ему приходится на равных встречаться во Владивостоке с диктатором КНДР Ким Чен Ыном, выпрашивая у него боеприпасы. Зато северокорейская делегация на Восточном экономическом форуме с интересом выслушает, как США и Британия «опять мутят воду». В КНДР официальная пропаганда такое вещает буквально каждый день.

Следующий важный момент заключается в том, что, судя по словам Путина, основным источником информации относительно «украинской ДРГ», которую якобы пытались задействовать в ядерной провокации, была именно ФСБ. Глава кремлевский спецслужбы Александр Бортников и в особенности его давний соратник секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев – это одни из самых последовательных идейных противников коллективного Запада.

Николай Патрушев, судя даже по его публичным высказываниям, а также по непубличной информации, активно продвигает конспирологические или полуконспирологические версии о том, что «англосаксы» якобы намерены уничтожить Россию, что на территории РФ якобы специально собирали биологический материалы, дабы создать биологические оружие, способное уничтожать «только россиян».

То есть с одной стороны военно-политическая слабость самого Путина, с другой – Патрушев, Бортников и примкнувший к ним Ким Чен Ын, рассказывающие о «происках» США. Мы не знаем, рискнет ли Путин воплотить свои ядерные угрозы или нет, но одно мы видим точно – кремлевский диктатор с каждым днем опускается на один уровень с главой КНДР, который также постоянно размахивает ядерными ракетами, угрожая «стереть с лица земли» Америку, но у него все так и остается на уровне разговоров.

Иван Ступак, «Апостроф»

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