закрыть
13 сентября 2023, среда, 13:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Я человек-праздник, когда денег нет, считаю, что не надо отказывать себе в чем-то»

1
  • 13.09.2023, 12:44
  • 1,072
«Я человек-праздник, когда денег нет, считаю, что не надо отказывать себе в чем-то»

Белорусы рассказали о том, как подсели на карты рассрочки.

Купить в рассрочку и в кредит сегодня можно практически все. И для многих такой вариант становится единственной возможностью приобрести дорогую вещь. Но немало белорусов активно рассчитываются кредитками и за совсем обычные покупки: заплатить через месяц-два за одежду, коммуналку и прочие бытовые мелочи нравится многим. Tochka.by послушала две истории о картах рассрочки.

Для крупных покупок и не только

Андрею 28 лет. Свою первую карту рассрочки он открыл в 2018 году. Дали сразу Br2,5 тысячи, правда, такая сумма ему с тех пор ни разу не понадобилась. Парень говорит, что тогда неплохо зарабатывал, но решил таким образом оплатить курсы английского языка за полгода: цена была привлекательной и выгодной, но отдавать немаленькую сумму сразу как-то не хотелось.

«Подумал, почему нет? Считаю такой способ удобным: у меня осталась вся сумма, не пришлось делать единоразовую большую покупку, переплаты все равно никакой нет. В общем, мне понравилось. И понеслось», — рассказывает Андрей.

Потом он купил по карте рассрочки телефон: была небольшая переплата, но все равно получилось выгодно. Причина та же: не хотелось сразу платить всю сумму.

«Позже я сменил работу, зарплата стала меньше, но у меня все равно в принципе всегда были какие-то деньги. Но я до сих пор считаю: не всегда стоит платить всю сумму сразу, если есть возможность разделить ее на несколько частей. Так я покупал обувь себе несколько раз (а я считаю, что с нынешней зарплатой это уже крупная покупка)», — рассказал Андрей.

Дотянуть до зарплаты

Сейчас же парень активно пользуется картой рассрочки и с большим удовольствием покупает за нее даже самую мелочь. И жизнь в долг его не смущает.

«Бывает, что до зарплаты остается пару дней, тебе немного не хватило на продукты. Не люблю одалживать, а покупать же что-то все равно надо. Зачем брать у кого-то, если можно купить и заплатить деньгами банка?» — говорит молодой человек.

Праздник в долг

Очень часто Андрей может купить в рассрочку не просто продукты первой необходимости, а даже «чего-то вкусненького или алкогольного». Философия такова: если очень хочется, а денег нет, то можно.

«Я человек-праздник, когда денег нет, считаю, что не надо отказывать себе в чем-то: надо жить в кайф, а не откладывать удовольствие до следующей зарплаты. Тем более что такой картой можно расплатиться даже в некоторых кафе и барах. Я этим, конечно, не злоупотребляю, но купить что-то для застолья и вечеринки в компании по карте рассрочки люблю и считаю это нормальным», — уверен Андрей.

Особенно приятным для кошелька, отмечает он, выходит закупка к праздничному столу: кто-то предпочитает немного заранее начать откладывать, ему же удобно оплатить какую-то часть в рассрочку.

Правда, признается парень, есть у него и «нехорошие» траты. Он считает не совсем правильным покупать по кредитке одежду, без которой можно обойтись в этот момент.

«Одно дело, когда что-то порвалось и срочно понадобилось, другое — когда я иду покупать очередную, на самом деле не нужную мне рубашку или байку. Я с этим борюсь, но есть вот такой маленький шопоголизм», — поделился Андрей.

Круговорот рассрочки

При этом он подчеркивает: ни разу у него не было просрочек. Получил зарплату — и прежде всего заплатил долги. Максимум набегало 500 рублей. В среднем на рассрочку отдает 200-350 рублей в месяц. И ни о чем не жалеет.

«Кто-то, отдавая такую сумму «типа на кредит», расстроится. Но я чувствую удовлетворение и радуюсь, что закрыл платеж», — говорит любитель рассрочек.

Продолжать действие карты его отговаривали знакомые: мол, ненормально покупать продукты в рассрочку. И разве это не настоящая долговая яма: получил зарплату — погасил долг — снова в него залез? Но парень настаивает на своем: это удобно.

«Рассрочка очень выручает. Такими картами можно платить даже за коммуналку. И вообще, я же и так потратил бы эти же деньги на еду или одежду. Ведь какая разница, когда мне их отдавать: сейчас или позже. А если рассрочка на два месяца, то вообще приятно, что ты растянул эту сумму и заплатил меньше», — считает парень.

Время завязывать

А вот 53-летняя Екатерина имеет абсолютно противоположное мнение о рассрочках, хотя сама когда-то активно ими пользовалась. Все изменилось, когда женщине понадобилось взять крупный кредит: нужно было закрыть все кредитки.

«Я брала карту, потому что она мня действительно помогала: трое детей, что-то неожиданно рвется или ломается, а здесь есть возможность быстро купить детскую обувь, к примеру. Потом было желание ее закрыть: со временем так стали покупаться и продукты, и что-то другое», — признается женщина.

В итоге она попала в «долговую ему»: вышло так, что с получки приходилось отдавать такую большую часть на погашение долга на карте, что практически сразу же нужно было снова «залезать» в рассрочку. Да и по сути, действительно, как признается женщина, в долг она стала брать и те продукты и вещи, без которых можно было обойтись в ситуации отсутствия собственных денег.

«Решила, что пора завязывать. Стимулом стало то, что нужно было брать кредит на машину. Я сократила свои траты по кредитке, постепенно гасила растянувшуюся на несколько месяцев сумму долга, в итоге закрыла ее и выдохнула», — говорит женщина.

С тех пор она уверена: брать кредиты и рассрочки оправдано, если предстоит большая и серьезная покупка. А вот карты, которые предлагают, по сути, жить в долг, очень быстро затягивают и заставляют делать необдуманные покупки.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Настал решающий момент
Настал решающий момент Тимоти Снайдер
Вашингтон предупредил Путина
Вашингтон предупредил Путина Альфред Кох
Не мешайте Лукашенко
Не мешайте Лукашенко Ирина Халип
Репрессалии
Репрессалии Андрей Санников