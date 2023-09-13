«Я человек-праздник, когда денег нет, считаю, что не надо отказывать себе в чем-то» 1 13.09.2023, 12:44

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Белорусы рассказали о том, как подсели на карты рассрочки.

Купить в рассрочку и в кредит сегодня можно практически все. И для многих такой вариант становится единственной возможностью приобрести дорогую вещь. Но немало белорусов активно рассчитываются кредитками и за совсем обычные покупки: заплатить через месяц-два за одежду, коммуналку и прочие бытовые мелочи нравится многим. Tochka.by послушала две истории о картах рассрочки.

Для крупных покупок и не только

Андрею 28 лет. Свою первую карту рассрочки он открыл в 2018 году. Дали сразу Br2,5 тысячи, правда, такая сумма ему с тех пор ни разу не понадобилась. Парень говорит, что тогда неплохо зарабатывал, но решил таким образом оплатить курсы английского языка за полгода: цена была привлекательной и выгодной, но отдавать немаленькую сумму сразу как-то не хотелось.

«Подумал, почему нет? Считаю такой способ удобным: у меня осталась вся сумма, не пришлось делать единоразовую большую покупку, переплаты все равно никакой нет. В общем, мне понравилось. И понеслось», — рассказывает Андрей.

Потом он купил по карте рассрочки телефон: была небольшая переплата, но все равно получилось выгодно. Причина та же: не хотелось сразу платить всю сумму.

«Позже я сменил работу, зарплата стала меньше, но у меня все равно в принципе всегда были какие-то деньги. Но я до сих пор считаю: не всегда стоит платить всю сумму сразу, если есть возможность разделить ее на несколько частей. Так я покупал обувь себе несколько раз (а я считаю, что с нынешней зарплатой это уже крупная покупка)», — рассказал Андрей.

Дотянуть до зарплаты

Сейчас же парень активно пользуется картой рассрочки и с большим удовольствием покупает за нее даже самую мелочь. И жизнь в долг его не смущает.

«Бывает, что до зарплаты остается пару дней, тебе немного не хватило на продукты. Не люблю одалживать, а покупать же что-то все равно надо. Зачем брать у кого-то, если можно купить и заплатить деньгами банка?» — говорит молодой человек.

Праздник в долг

Очень часто Андрей может купить в рассрочку не просто продукты первой необходимости, а даже «чего-то вкусненького или алкогольного». Философия такова: если очень хочется, а денег нет, то можно.

«Я человек-праздник, когда денег нет, считаю, что не надо отказывать себе в чем-то: надо жить в кайф, а не откладывать удовольствие до следующей зарплаты. Тем более что такой картой можно расплатиться даже в некоторых кафе и барах. Я этим, конечно, не злоупотребляю, но купить что-то для застолья и вечеринки в компании по карте рассрочки люблю и считаю это нормальным», — уверен Андрей.

Особенно приятным для кошелька, отмечает он, выходит закупка к праздничному столу: кто-то предпочитает немного заранее начать откладывать, ему же удобно оплатить какую-то часть в рассрочку.

Правда, признается парень, есть у него и «нехорошие» траты. Он считает не совсем правильным покупать по кредитке одежду, без которой можно обойтись в этот момент.

«Одно дело, когда что-то порвалось и срочно понадобилось, другое — когда я иду покупать очередную, на самом деле не нужную мне рубашку или байку. Я с этим борюсь, но есть вот такой маленький шопоголизм», — поделился Андрей.

Круговорот рассрочки

При этом он подчеркивает: ни разу у него не было просрочек. Получил зарплату — и прежде всего заплатил долги. Максимум набегало 500 рублей. В среднем на рассрочку отдает 200-350 рублей в месяц. И ни о чем не жалеет.

«Кто-то, отдавая такую сумму «типа на кредит», расстроится. Но я чувствую удовлетворение и радуюсь, что закрыл платеж», — говорит любитель рассрочек.

Продолжать действие карты его отговаривали знакомые: мол, ненормально покупать продукты в рассрочку. И разве это не настоящая долговая яма: получил зарплату — погасил долг — снова в него залез? Но парень настаивает на своем: это удобно.

«Рассрочка очень выручает. Такими картами можно платить даже за коммуналку. И вообще, я же и так потратил бы эти же деньги на еду или одежду. Ведь какая разница, когда мне их отдавать: сейчас или позже. А если рассрочка на два месяца, то вообще приятно, что ты растянул эту сумму и заплатил меньше», — считает парень.

Время завязывать

А вот 53-летняя Екатерина имеет абсолютно противоположное мнение о рассрочках, хотя сама когда-то активно ими пользовалась. Все изменилось, когда женщине понадобилось взять крупный кредит: нужно было закрыть все кредитки.

«Я брала карту, потому что она мня действительно помогала: трое детей, что-то неожиданно рвется или ломается, а здесь есть возможность быстро купить детскую обувь, к примеру. Потом было желание ее закрыть: со временем так стали покупаться и продукты, и что-то другое», — признается женщина.

В итоге она попала в «долговую ему»: вышло так, что с получки приходилось отдавать такую большую часть на погашение долга на карте, что практически сразу же нужно было снова «залезать» в рассрочку. Да и по сути, действительно, как признается женщина, в долг она стала брать и те продукты и вещи, без которых можно было обойтись в ситуации отсутствия собственных денег.

«Решила, что пора завязывать. Стимулом стало то, что нужно было брать кредит на машину. Я сократила свои траты по кредитке, постепенно гасила растянувшуюся на несколько месяцев сумму долга, в итоге закрыла ее и выдохнула», — говорит женщина.

С тех пор она уверена: брать кредиты и рассрочки оправдано, если предстоит большая и серьезная покупка. А вот карты, которые предлагают, по сути, жить в долг, очень быстро затягивают и заставляют делать необдуманные покупки.

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