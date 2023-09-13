10-летний мальчик разбил витрину в ТЦ Гродно, украв вейпы 8 13.09.2023, 12:49

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Ранее он угнал десять велосипедов.

В одном из торговых центров Гродно 10-летний мальчик разбил витрину островка, где находились электронные сигареты, и украл 4 вейпа на 300 рублей, сообщает телеканал ОНТ со ссылкой на милицию.

Сообщается, что пока один из школьников караулил, его 10-летний друг повредил витрину островка, где продавались электронные сигареты. После этого он забрал 4 вейпа, стоимость которых составляет 300 рублей. Все это попало на камеру видеонаблюдения. По этой причине ребенка быстро нашли. Удалось установить, что 10-летний мальчик месяц назад угнал 10 велосипедов.

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