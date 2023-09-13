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Не важнее австрийских пони

  • Андрей Окунь
  • 13.09.2023, 12:55
  • 1,312
Не важнее австрийских пони

У российских власть имущих есть давняя забава.

На Руси у власть имущих есть давняя забава — рассказывать, как хорошо они знают «наших русских мужиков». Путин продолжил праведную традицию и поделился мыслями о российских мужчинах, уходящих на фронт:

«Мужики наши, мужчины российские, понимая, что они могут жизнь отдать за родину, получить тяжёлые ранения, всё равно на это идут сознательно и добровольно».

Ну, про «добровольно» президент, конечно, приврал. Если бы власть не завалила солдат деньгами, да такими, каких простой люд и за 20 лет не заработает, Путину пришлось бы самому окапываться на «передке» во имя интересов родины. Но поговорить хочу не об этом.

Вот президент России на словах восхищается нашими мужиками, но ведь в реальности в его голове приоритеты расставлены со всем не в пользу россиян. Недавно в Ленинградскую область на военно-транспортном Ил-76 доставили двух пони. Пока животные в комфорте добирались до России, где-то в Сирии грустили «мужики наши», солдаты, которых оставили там, потому что пони важнее.

А пони важнее из-за того, что принадлежат бывшей главе МИД Австрии Карин Кнайсль. С ней в августе 2018 года на свадьбе танцевал сам Владимир Путин. Она же какое-то время входила в совет директоров «Роснефти», и вот накануне сообщила, что переезжает в Петербург.

Будь Путин похрабрее, то сказал бы, что мужики российские в его понимании тем и хороши, что идут погибать без лишних вопросов. А когда хочется, им можно показать, что они не важнее австрийских пони.

Андрей Окунь, Telegram

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