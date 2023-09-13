ВСУ разгромили убегающих из Клещеевки россиян 13.09.2023, 12:56

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Снаряд разорвался прямо в центре толпы отступающих оккупантов.

Украинская армия продолжает громить россиян на Бахмутском направлении фронта, отстреливая оккупантов с дистанции артиллерией.

В Сети появилось видео отступления российских военных из Клещеевки, штурм которой ведут передовые подразделения ВСУ.

На опубликованных кадрах по отступающим россиянам ведет огонь 80-я артиллерийская бригада, накрывая оккупантов точными залпами.

Фрагмент видео публикует телеграм-канал «Украина 365».

Видео снято ночью с беспилотника с тепловизионной камерой, на которой хорошо видны отступающие россияне.

При этом осколочный снаряд взрывается прямо в толпе россиян, большая часть из которых погибает на месте. Судя по опубликованным кадрам, лишь одному россиянину удалось выжить и продолжить бегство.

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