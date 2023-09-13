Сколько будет стоить польская туристическая виза для белорусов? 13.09.2023, 13:11

И как быстро ее можно получить.

На днях стало известно, что визовый центр Польши возобновил прием документов на туристические визы во всех визовых центрах.

Журналисты nashaniva.com проверили, возможно ли записаться самостоятельно и сколько денег за запись берут посредники.

Начиная с 4 сентября податься на польскую туристическую визу можно в любом визовом центре страны. Но записаться самостоятельно на подачу сложно. Кому удастся, того можно считать счастливчиком, ведь самостоятельная запись без помощи посредников сэкономит вам много денег.

Тем же, кто не сумеет сам «поймать» дату, придется пользоваться услугами посредников, у которых это получается лучше.

За запись на подачу, заполнение анкеты и консультацию о подготовке документов берут от 800 рублей (около $250) до 950 рублей (около $290).

Бронь отеля должна быть оплачена

К выше озвученным суммам нужно прибавить 35 евро консульского сбора, 11 евро сервисного сбора, расходы на страховку и бронь отеля. Причем, как сообщил собеседник одного из визовых агентств, бронь должна быть действительной и обязательно оплаченной, так как одно из обязательных требований — подтвержденная транзакция, что вы действительно оплатили за жилье. Хотя, по словам агента, первые дни шли разговоры, что достаточно наличия самой брони без факта оплаты.

Специалист советует не бронировать самых дешевых койко-мест в хостелах, ведь в посольстве могут не поверить, что человек поедет в такой отпуск. Особенно если он покажет, что у него достойная зарплата.

Наличие денег на путешествия также нужно будет подтвердить. Подробнее обо всех требованиях можно ознакомиться по ссылке.

На какой срок можно получить визу?

В теории туристическую визу могут выдать сроком до 5 лет, но для этого нужно иметь соответствующую визовую историю.

«За последние три года должна быть минимум одна шенгенская виза. В таком случае можно рассчитывать на визу сроком 1-3 года. А вот тем, кто делает визу впервые, скорее всего, откроют визу одноразовую, а если многократную, то с коротким сроком, в лучшем случае до 6 месяцев», — говорит собеседник.

При этом специалист признается, что сейчас невозможно точно говорить о сроках, на которые Польша будет выдавать туристические визы. Ведь визовые центры только на днях возобновили прием документов по этому типу виз.

«Ближе к концу сентября начнет появляться какое-то понимание, как пойдут дела со сроками. Ранее (до пандемии) Польша, пожалуй, лучше всех открывала долгосрочные визы. Но с тех пор многое изменилось, поэтому конкретики пока нет».

От недели до месяца

Что касается сроков записи, то, по словам собеседника, новые места и даты появляются каждую неделю. Запись идет на неделю вперед. В другом агентстве нам озвучили более длительные сроки: мол, если начинать сотрудничество на этой неделе, то запись состоится на конец сентября — начало октября.

Тем не менее собеседник уходит от прямого ответа, почему записаться самостоятельно почти невозможно, а у него и его коллег это получается успешно.

«Так было и раньше, еще во времена, когда Польша выдавала визы «на закупы». Получить визу было несложно, требования были минимальны, а вот записаться самостоятельно и тогда было непросто», — подчеркивает собеседник.

Информация о возобновлении записи на польские туристические визы появилась на сайтах визовых агентств.

На сайте одного из крупных визовых агентств указано, что получить туристическую визу на 5 лет можно, если ей предшествовала туристическая польская виза сроком на 3 года в течение последних трех лет.

Из этого следует, что, если описанные условия соответствуют действительности, то рассчитывать на 5-летнюю визу почти невозможно. Из-за пандемии Польша приостановила выдачу туристических виз гражданам Беларуси еще весной 2020 года.

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