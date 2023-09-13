Соловьев забился в грандиозной истерике из-за атаки на завод в Севастополе 13.09.2023, 13:15

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Пропагандист потребовал ударить «по центрам принятия решений» в Киеве.

Рупор Кремля Владимир Соловьев требует от Минобороны РФ нанести ракетный удар возмездия по Киеву, потому что «идеальная погода» и просто пора.

Российский пропагандист заявил, что необходимо нанести ракетный удар по центрам принятия решений в Киеве в ответ на атаку по судоремонтному заводу в оккупированном Севастополе, которая была совершена в ночь на 13 сентября.

Кадры с заявлением Соловьева опубликовал телеграм-канал «Украина 365».

«Погода такая, что идеальна для удара по центру принятия решений. Было же сказано министром обороны, что если будут ракетные удары, то ответим по местам принятия решений. Пора, просто пора», - сказал Соловьев более чем через полтора года после начала так называемой «СВО».

Напомним, в результате ночной ракетной атаки на судоремонтный завод в аннексированном Севастополе загорелись дизель-электрическая субмарина «Ростов-на-Дону» и большой десантный корабль «Минск». Они стояли в сухом доке на ремонте.

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