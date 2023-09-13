В Мексике уфолог показал властям пришельцев, которым может быть 1000 лет 13.09.2023, 13:19

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Инопланетян внесли в здание Конгресса.

Поиски свидетельств существования внеземных цивилизаций продолжаются, и неутомимый энтузиаст-уфолог Хайме Мауссан предпринял очередную попытку доказать свою правоту. В здании Конгресса Мексики он представил две мумии, которые, по его словам, являются останками погибших на Земле инопланетян.

Свои доказательства Муассан продемонстрировал в рамках публичных слушаний в Палате депутатов, целью которого является заложить основы законодательства относительно неопознанных аномальных воздушных явлений. Это были два ящика с окошками, в которых лежали неопознанные тела необычного вида. Один из экземпляров был найден в городе Куско в Перу.

Под присягой Муассан показал, что представленные им образцы были исследованы в Автономном национальном университете Мексики (UNAM), в частности, их возраст определили с помощью радиоуглеродного анализа. Уфолог заверил, что результаты показали – образцам более тысячи лет.

«Эти экземпляры не являются частью нашей земной эволюции... Это не существа, найденные после катастрофы НЛО. Они были найдены в шахтах с диатомовыми водорослями, а позже окаменели», – сказал Мауссан под присягой.

Кроме самого Мауссана, участие в слушаниях принял один из трех свидетелей слушаний по делу НЛО в Америке, бывший пилот ВМС США и исполнительный директор организации «Американцы за безопасную авиакосмическую промышленность» Райан Грейвс.

Также на слушаниях присутствовали инженер-электронщик и исследователь Бразильского центра физических исследований Рони Верне, член Палаты представителей Японии Йосихар Асакава, астрофизик и директор проекта Галилео в Гарварде Ави Лоэб, представитель Ассоциации по наблюдению неизвестных аномальных явлений Мексики Хулио Дарвиш и другие эксперты.

Темой НЛО журналист и уфолог Хайме Мауссан занимается уже не один десяток лет. Так, в 1991 году Мауссан провел на мексиканском телевидении более 11-часовой эфир, посвященный теме контактов с инопланетянами и поиску внеземных цивилизаций. Чем установил рекорд. Его также не раз привлекали, как эксперта, к исследованию этой темы.

Некоторые выводы Мауссана признавали ошибочными. Так, в 2017 году он участвовал в анализе пяти мумий, которые нашли в Перу на плато Наска вблизи знаменитых геоглифов – их появление порой пытаются объяснить именно через вмешательство инопланетян. Этот объект включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. И именно здесь обнаружили останки существа с удлиненным черепом и тремя пальцами на всех конечностях. Мауссан выступил в поддержку версии, что эта мумия имеет внеземное происхождение. Но дальнейшие исследования показали, что труп принадлежит человеческому ребенку.

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