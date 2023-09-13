«Самое яркое чувство от испанской школы — я совсем не напрягаюсь как мать» 13.09.2023, 13:55

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Как дети белорусов учатся за границей.

В течение последних трех лет много белорусов выехали за границу целыми семьями, вместе с детьми. В начале учебного года региональное издание «1387» решило поинтересоваться у выходцев из Бобруйска, которые сейчас живут за пределами Беларуси, как выглядит в их новых странах школьное образование и чем оно отличается от белорусского.

Турция

«В Беларуси в глобальном масштабе игнорируются законы детской психологии»

Психолог Татьяна Карасева переехала из Бобруйска в Турцию два года назад. Мать троих детей. Старшая дочь учится в университете в Минске, средний сын и младшая дочь пошли в турецкую школу.

«Есть одно глобальное отличие турецкой школы от белорусской — отношение к детям. В Беларуси в глобальном масштабе игнорируются законы детской психологии, а здесь, наоборот, это очень ценят. Здесь учителя стараются закрепить на школе позитивные эмоции.

У меня есть ряд примеров, как это работает. Как-то мой сын не выспался, уснул в школе и проспал два урока. Потом он удивленно рассказывал, что его никто не будил и не ругался на него. Когда я обсуждала эту ситуацию с учительницей, она сказала: «Если я буду ругаться, он возненавидит школу и не захочет ходить в нее, а зачем мне это?»

Здесь есть понимание, что если ребенок испытывает положительные эмоции, он будет лучше воспринимать и запоминать материал.

В Беларуси в педагогических вузах дается очень мало детской психологии, в результате учителя не умеют общаться с детьми, они манипулируют детьми через родителей. В Турции такого нет.

Еще один пример: сын как-то психанул на что-то после разговора с папой и на этой почве решил мстить — перестал ходить в школу. Это было зимой. Примерно неделю-полторы не ходил. Я рассказала об этом учительнице, и она говорит: «Не переживайте, сейчас очень долгая ночь, никому не хочется вставать, пусть посидит дома». Не было никакой оценки ни его, ни меня как матери. Меня сразу отпустило. Сын почувствовал, что я расслабилась, и сам пошел в школу через 2 дня».

«Важно не то, как учится ребенок, а то, сохранит ли он здоровую самооценку»

«Сын рассказывает, что в их школе нет буллинга, а в Беларуси это случается часто. Оказывается, этому есть объяснение. В нашей школе в Турции детей каждые 3-4 недели пересаживают. Это заставляет каждый раз налаживать отношения с новыми людьми.

Что касается процесса обучения, здесь на уроках показывают много обучающих мультфильмов. Это создает хорошее настроение у детей. Детям нравится ходить в школу.

Здесь в ученике видят личность с ее эмоциями. Ведь на самом деле не так важно, как ребенок учится в глобальном смысле, а сохранит ли он свою самооценку. Ведь если она будет здоровой, ребенок многого сможет достичь.

Здесь это понимают и ценят. Хотя, конечно, я говорю о школе в Стамбуле, в других регионах, особенно на Востоке, может быть иначе.

Здесь в школах есть предмет религия. Но его можно не посещать, если родители напишут заявление. Я не писала. Считаю, что это важно, чтобы дети понимали страну и людей, среди которых живут.

Белорусская школа более строгая, чем турецкая. В Беларуси институт образования основан на том, чтобы дать как можно больше знаний. В Европе, да и в Турции нет цели дать энциклопедические знания, а учат находить нужную информацию. В белорусской программе много мусора, который демотивирует детей. Она загружена тем, что не пригодится в жизни.

В турецкой школе дети также изучают сложные вещи, но они им даются в игровой форме вплоть до выпускных классов. Даже учебники в старшей школе на 50% разработаны в игровой форме.

Да если мы для взрослых проводим бизнес-тренинги в форме игры, что говорить о детях? А у нас в Беларуси наоборот: мол, школа — не место для игр.

Я считаю, что в Турции учебная программа полностью соответствует уровню и потребностям детей. Если же родителям за границей постоянно кажется, что дети учатся маловато или изучают недостаточно сложные вещи, я считаю, что это срабатывают их собственные проекты вроде «я в твоем возрасте делал то и то, а ты — ничего». И начинается критика всех и всего».

Испания

«В глаза бросились уважение и забота об учителях»

Инга переехала в Испанию вместе с семьей год назад.

«В Беларуси сын отучился два класса. У него был индивидуальный план, поэтому в школу он ходил редко, только для сдачи предметов в конце четверти. В Испании он сразу пошел в третий класс государственной школы без знания испанского языка, без какой-то подготовки. И довольно быстро влился в окружение каталоноязычных детей.

Мое самое яркое ощущение от школы здесь — я совсем не напрягаюсь как мать. Даже на индивидуальном плане в Беларуси было сложнее. У меня много сил забирало объяснить ребенку то, что не имеет значения, что ты что-то сделал неправильно, написал не так, как того требуют чиновники по своим клеточкам или линеечкам.

Главное отличие, которое мне бросилось в глаза, — уважение и забота о детях и учителях. На детей не давят, их психоэмоциональное состояние важнее, чем идеально написанные буквы или скорость чтения текста.

Учебный день длится с 9:00 до 16:30. с 11:00 до 11:30 — перерыв на ссобойку, с 13:00 до 15:30 — большой перерыв на обед и отдых (ребенка можно оставлять в школе, а можно забирать домой). Если ребенок записан на какие-то кружки при школе, то забирать его нужно только в 18 часов.

Во время большого перерыва учителя не находятся вместе с детьми, а идут из школы на обед и по своим делам — мне кажется, что это очень большая забота об учителях и спасает их от выгорания. За детьми в это время смотрят молодые люди, которые подрабатывают на неполную ставку.

В Испании начальная школа длится с 6 до 12 лет, потом начинается второй этап, который продолжается до 16 лет, когда и заканчивается базовое образование. Дети разного возраста обучаются в разных зданиях. В школе моего сына нет учеников старших классов, подростки учатся в других зданиях, и это тоже огромный плюс, на мой взгляд».

Домашнего задания нет, в школу не разрешено носить телефоны и дорогие вещи

«Однажды я получила на почту письмо от администрации школы, что учителя будут бастовать несколько дней, чтобы мы не беспокоились — в школе за детьми будут смотреть и развлекать их, просто занятий не будет. В результате наши учителя так и не пошли на забастовку, чем огорчили детей.

В школу не разрешено приносить телефоны и дорогие вещи. У нас нет формы, что мне тоже нравится.

Испанцы в целом очень по-хорошему относятся к детям. Получить от местных замечание, что твой ребенок как-то не так себя ведет, невозможно. А вот если ты будешь кричать и замахиваться на ребенка, и тем более ударишь, будь готов, что мимо никто не пройдет.

Но люди бывают разные. Первая учительница у моего сына была очень приятной, с ней не было никаких конфликтов. Но потом она пошла на длинный больничный, и пришла более строгая учительница. В результате дети устроили бунт, не хотели ходить в школу. В этом году к нам вообще в 4 класс пришел учитель-мужчина — такого опыта у нас еще не было.

В нашей школе нет домашнего задания, все необходимое делается сразу в школе. За прошлый год сын лишь несколько раз приносил домой что-то доделать.

В начале года мы оплачиваем взнос на учебные материалы в размере 25 евро на ребенка. Еще мы платим за обеды 150-160 евро в месяц. Отдельно оплачиваются кружки и некоторые поездки.

В этом году у нас занятия начались 6 сентября, в других регионах Испании — 11 сентября. Никаких линеек нет, цветы никто не носит. Милиция, МЧС, чиновники и священники тоже не приходят. Просто приводишь своего ребенка в школу, целуешь и желаешь доброго дня. В конце дня мы познакомились с новым учителем и пошли в кафе отмечать начало учебного года семьей.

Сыну очень нравится ходить в школу.

Многое из испанской школы я бы перенесла в белорусские. Как минимум — отношение к детям и учителям, как максимум — огромные реформы — переосмысление, зачем нужна школа, какие у нас цели как общества. Что мы хотим — чтобы дети проживали такой огромный кусок своей жизни в бесконечном кошмаре и повиновении? Или чтобы наши дети получали образование, релевантное для глобального мира, и могли учиться в колледжах и университетах по всему миру?»

Франция

«Школьные ворота открываются на 15 минут перед началом уроков»

О французской школе рассказывает ученица лицея Ксения, которая переехала из Бобруйска вместе с матерью.

«Школа делится на 4 этапа и начинается с 3 лет. Первый этап — как наш детский сад — l'école maternelle. Потом будет l'école primaire, что эквивалентно нашей начальной школе. Средняя школа называется collège. И старшая — лицей.

Я учусь в терминале — последний год в лицее. Последние два года здесь — так, как наши 10-11 классы, — должны сдавать экзамены — по французскому языку в 10 классе, и в 11 — по философии и 2 специальностям, которые выбрали год назад. Таким образом, это готовит к обучению в университете, так как дается выбор двух каких-то ключевых предметов. Я выбрала музыку, потому что хочу быть музыкантом, и биологию, потому что мне просто нравится этот предмет.

У каждой школы есть дневник — carnet. Но туда не записывается расписание. Это как карточка, по которой ты входишь в учебное заведение. Туда же записываются опоздания и пропуски. Это как блокнот для общения родителей с учителями. Но если ребенок опоздал на 5 минут, родители получают СМС, и они должны написать объяснение, почему ребенок опоздал.

Что еще интересно, ворота учебного заведения открываются за 15 минут до начала занятий. Когда начало в 8 часов утра, ворота открываются в 7:45, и тысячи человек заходят со своими карнетами. В 8 ворота закрываются, и в следующий раз можно зайти только через час.

И так как уроки длятся 55 минут, соответственно, следующий раз двери откроются только на 5 минут — с 8:55 до 9:00. Перерывы здесь 5 минут. В нашем лицее теперь будут 2 часа без перерыва, поэтому двери не будут открываться.

Все очень серьезно, но, так как я живу в районе, где бывают забастовки, и из-за них могу опаздывать, я имею специальную печать, которая позволяет мне вход. У остальных такой привелегии нет».

На каждый триместр ученики выбирают отдельный вид спорта

«У нас 20-балльная система оценивания, и в конце каждого триместра каждый учитель пишет характеристику на каждого ученика, что хорошо, а чему нужно уделить внимание. И потом приходят письма, которые мы называем «письма из Хогвартса», вместе с характеристикой и оценками на каждого ученика отдельно.

Каникулы здесь каждые 2 месяца. Летом только 2 месяца каникулы. Учимся 5 дней в неделю, с 8 до 8, но в целом зависит от того, какое у кого расписание. Есть форточки, перерыв, на котором все идут в столовую. Короче, днями в школе мы не сидим.

Столовая большая. Там есть специальная машина для отпечатка ладони, чтобы взять для себя поднос. Но она одна, поэтому к ней выстраивается огромная очередь, минут на 30-40 или даже больше. Еда стоит 4 евро всего, за эти деньги можно взять все, что хочется.

Каждый год мы выбираем три вида спорта на каждый триместр. Например, бадминтон, плавание и тренажерный зал. Есть французский бокс, акваспорт, баскетбол. Можно выбрать тот, который хочется, и если количество во всех группах одинаковое, каждый имеет возможность заниматься тем, что он выбрал. Если нет — идет пересчет, чтобы в каждой группе было приблизительно одинаково людей.

Из интересного — у нас есть 205-й класс, где работают учителя-практиканты. Если у учащихся во время обучения возникают вопросы, они идут в этот класс и там работают. Могут позаниматься бесплатно с учителем-новичком или просто в этом классе самостоятельно поработать в тишине. Есть еще библиотека, но там нужно поддерживать полную тишину».

Классы перегруппировываются ежегодно — пройти всю школу с одним другом невозможно

«Повсюду компьютеры, у каждого ученика свой вход в компьютер, и таким образом можно посмотреть что-то в интернете, поработать в библиотеке или 205-м классе.

Регулярно меняются учителя, особенно молодые, так как они не могут работать второй год и должны менять лицеи. Более зрелые здесь остаются и могут много лет работать. Меня это удивило вначале, так как мы привыкли к одним учителям, а тут вдруг их всех полностью заменили.

Классы также перегруппировываются ежегодно. Нет гарантии, что ты в следующем году попадешь в тот же класс со своим другом. Это работает для всех классов, включая начальную школу. Поэтому пройти всю школу с одним другом за одной партой крайне маловероятно.

Контрольные — это практика, практическое применение знаний. Это не задачи, которые вы решали в течение года, а работа, основанная на логике, мышлении. Нужно или сделать эксперимент, или что-то доказать. Но чаще всего это касается жизненных ситуаций.

Домашние задания нерегулярные, не после каждого урока, они могут быть раз в неделю или реже, они такие же — направлены на практику».

Литва

«Здесь в школы никто не приходит и не пугает детей»

Алеся уже два года живет в Вильнюсе вместе с семьей. Ее сын пошел в третий класс.

«У нас ребенок пошел в 1 класс в белорусской школе, поэтому первое, что мне больше всего понравилось в местной, — отсутствие формы. Отмечу, что сын ходит в обычную, государственную, бесплатную школу. Но при этом она новая и современная, недавно построенная. С большим двориком, внутри тоже все продумано, есть даже питьевые фонтанчики на коридорах.

Почему я акцентирую внимание на форме, так как помню, как мучился с ней ребенок в 1 классе в Беларуси. Пиджаки, кожаные туфли — мне кажется, это все создано для страданий ребенка. Возможно, есть какая-то логика вводить форму в более старших классах, хотя я не понимаю и ее. Но для маленьких в 6-7 лет — это просто преступление. Хотя здесь тоже есть школы, где есть форма, но нам посчастливилось.

«Канцелярку» мы сами покупаем, но сборов в школах на какие-то шторы или краски нет.

Наш сын успел поучиться в белорусской школе три месяца, но за это время и на родительские собрания, и к детям в класс несколько раз приходил инспектор по делам несовершеннолетних, чтобы чем-то напугать. Здесь такого нет. Никто не приходит и не пугает детей, поэтому они чувствуют себя довольно свободно.

Первые два класса были бесплатные обеды. И только с 3-го класса будут платные. Но нет обязанности ходить на все обеды и платить за них, ты можешь взять ссобойку. И то же самое с продленкой: нет такого, чтобы какие-то списки составлялись, и если ты подписался, то обязательно ходи, или если не подписался, то уже не попадаешь. Если ребенок захотел остаться после уроков, то спокойно остается, хочет идти домой — идет. Продленка бесплатная».

«В школе интересный, «несовковый» отдых»

«На летних каникулах есть школьный лагерь две недели. Детей водят, например, в боулинг, в музеи, в этом году возили в Каунас на экскурсию. Это очень интересная вещь и за адекватные деньги. Мы даже завидовали сыну, у него действительно качественный, несовковый отдых.

В общем, довольно часто бывают такие дни, когда могут быть два урока, а в остальное время для детей устраивают праздник или куда-то водят. Это могут быть те же экскурсии или ярмарки в школе, например. Это привлекательно для детей и очень отличается от белорусских школ.

Если говорить о минусах, то мы подбирали школу под квартиру, так как здесь не слишком хотят сдавать с детьми. Поэтому мы выбирали по району, где нашли жилье. Школа хорошая, современная.

В классе дети разговаривают по-русски, там есть украинцы, русские, белорусы, местные литовцы из русскоязычных семей, киргиз есть. Хотя я хотела бы, чтобы сын учился в Белорусской гимназии имени Скорины, но это от нас очень далеко, поэтому он изучает три языка: русский, литовский, английский. Дома мы разговариваем с ним по-белорусски.

И если по литовскому, английскому языку учебники качественные, современные, то по русскому — сплошной трэш. Сказки приходится переводить с русского языка на русский, ведь там устаревшие архаичные слова, которые дети в таком возрасте не понимают.

А я не понимаю, зачем современным школьникам эти буквари про колобков, лисичек. Это можно давать отдельным курсом фольклора, но не основным материалом.

Как раз недавно я искала в магазине учебники-буквари на русском языке, и каждый из них — ад. Курочки Рябы и т.д. Не понимаю, кто в 9 лет будет это читать с охотой».

Польша

«В школьных туалетах туалетная бумага, прокладки для девочек»

Ирина переехала в Польшу с двумя детьми почти три года назад.

«В польской школе мне нравится отношение к детям. Я вижу, что к белорусам вообще очень хорошее отношение.

Мои дети в 1 и 3 классах. Домашние задания не задают вообще, в целом обучение очень мягкое, от детей не требуют много. Но знаю, что здесь есть школы, где есть домашнее задание. Я так понимаю, это зависит от школы.

Детям нравится ходить в школу. У них хорошо оборудованные классы. Отличная продленка — там такие игрушки есть, что, наверное, и дома не все такие имеют. Все очень чисто, аккуратно. В туалетах туалетная бумага, прокладки для девочек.

Деньги сдаем, но не много. Младшей в начале года примерно 130 злотых сдали, у старшей ежемесячно собирают по 25 злотых, но это не на ремонт, а на различные развлечения для детей — праздники, экскурсии. Платные также обеды, но на них можно и не ходить. За кружки надо платить.

В начале учебного года не принято носить цветы или подарки учителям. Линейка была, на ней был польский гимн, но длилось это все недолго.

К качеству образования иногда есть вопросы. Детей просто никто не заставляет ничего делать. Это нас, которые учились еще в советской школе, заставляли. А тут: хочешь — учись, не хочешь — никто не будет заставлять. Но с первого класса английский язык. Я вижу, что поляки хорошо говорят по-английски, и мне это нравится».

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