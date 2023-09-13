закрыть
13 сентября 2023, среда, 15:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Удар по главному заводу флота РФ: какие последствия будет иметь атака в Севастополе

  • 13.09.2023, 13:57
  • 5,034
Удар по главному заводу флота РФ: какие последствия будет иметь атака в Севастополе

Экс-глава СБУ оценил уровень падения боеспособности российского Черноморского флота.

Атака на судоремонтный завод в Севастополе и повреждение судов подрывает боеспособность Черноморского флота 10-15%.

Об этом заявил генерал армии Украины, глава Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах Николай Маломуж в эфире «Апостроф TV».

По его словам, этот судоремонтный завод имени Серго Орджоникидзе был базовым для Черноморского флота по ремонту, формированию обслуживающих регламентов и изготовлению запчастей, актуальность которых для слаженности флота очень важна.

«Поэтому уничтожение базы завода и уничтожение самих судов или хотя бы их повреждение, подрывает где-то на 10-15% боеспособность Черноморского флота. А нанесение ударов в перспективе Storm Shadow, Scalp, другими средствами это уже будет уничтожать постоянно флагманы или боевые корабли, катера, которые запускают по нам «Калибры», – отметил генерал.

По его словам, хотя Россия уделяет особое внимание защите Черноморского флота, Крымского моста, базы дислокации самолетов, пусковых установок «Оникс», или С-400, это не имеет эффекта.

Маломуж отметил, что черноморский флот РФ и Крымский мост в перспективе будут основными для нанесения ударов, особенно при вступлении украинских войск в Крым.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Настал решающий момент
Настал решающий момент Тимоти Снайдер
Вашингтон предупредил Путина
Вашингтон предупредил Путина Альфред Кох
Не мешайте Лукашенко
Не мешайте Лукашенко Ирина Халип
Репрессалии
Репрессалии Андрей Санников