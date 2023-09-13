Удар по главному заводу флота РФ: какие последствия будет иметь атака в Севастополе
- 13.09.2023, 13:57
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Экс-глава СБУ оценил уровень падения боеспособности российского Черноморского флота.
Атака на судоремонтный завод в Севастополе и повреждение судов подрывает боеспособность Черноморского флота 10-15%.
Об этом заявил генерал армии Украины, глава Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах Николай Маломуж в эфире «Апостроф TV».
По его словам, этот судоремонтный завод имени Серго Орджоникидзе был базовым для Черноморского флота по ремонту, формированию обслуживающих регламентов и изготовлению запчастей, актуальность которых для слаженности флота очень важна.
«Поэтому уничтожение базы завода и уничтожение самих судов или хотя бы их повреждение, подрывает где-то на 10-15% боеспособность Черноморского флота. А нанесение ударов в перспективе Storm Shadow, Scalp, другими средствами это уже будет уничтожать постоянно флагманы или боевые корабли, катера, которые запускают по нам «Калибры», – отметил генерал.
По его словам, хотя Россия уделяет особое внимание защите Черноморского флота, Крымского моста, базы дислокации самолетов, пусковых установок «Оникс», или С-400, это не имеет эффекта.
Маломуж отметил, что черноморский флот РФ и Крымский мост в перспективе будут основными для нанесения ударов, особенно при вступлении украинских войск в Крым.