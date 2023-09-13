На торгах попытались продать имущество Виктора Бабарико 13.09.2023, 14:10

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Чем это закончились?

На сайте «БелЮрОбеспечения» в среду, 13 сентября, устроили торги имущества Виктора Бабарико. На аукционе предлагали девять моделей наручных хронометров. За одну из них развернулась борьба.

«Зеркало» посмотрело, что происходит на этих торгах. Напомним, о состоянии и месторасположении самого Виктора Бабарико нет информации уже пятый месяц.

Так, торги по самому дорогому лоту — часы Patek Philippe, которые оценили в 47 500 рублей, не состоялись. Причина — не было участников.

На аукцион также выставили две модели часов Vacheron Constantin. Одну их них оценили в 39 400 рублей, начальная стоимость второй была на уровне 34 000 рублей. В итоге по первой модели торги не состоялись, был один участник, но он не приобрел часы. По второй модели торги тоже не состоялись, но «единственный участник дал согласие на покупку», указано на сайте «БелЮрОбеспечения».

Торги часами CORUM за 6700 рублей еще продолжаются, нашлось двое желающих приобрести их. Также идут торги часов в индивидуальном футляре с надписью Harry Winston, стартовая цена 19 300 рублей, нашлось четверо желающих их приобрести. На момент выхода этого текста ценник поднялся до 20 265 рублей.

На часы IWC за 9900 рублей также нашлось два потенциальных покупателя, а на Montblanc за 2400 рублей — четверо. Торги продолжаются.

При этом на самую недорогую модель часов Longines, стартовая цена которых — 770 рублей, нашлось 11 потенциальных покупателей. На момент публикации этого текста цена поднялась до 1085,7 рубля.

На торги часами Zenith за 12 300 рублей подал заявку один участник, но они не состоялись.

В 2021-м с молотка ушел арестованный автомобиль Ford Fiesta Виктора Бабарико. Власти также выставляли на торги оптический прицел, принадлежащий политику, и доли в уставном капитале трех компаний — «Приватлизинг», «Правовой диалог» и «Системы обработки информации».

Напомним, экс-председатель правления «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико 12 мая 2020 года заявил о своих президентских амбициях. К моменту регистрации кандидатов Бабарико был уже задержан. В регистрации ему отказали на основании информации из письма КГК.

6 июля 2021 года Верховный суд вынес приговор, Виктор Бабарико получил 14 лет колонии усиленного режима.

Вечером 26 апреля появилась информация о том, что Виктор Бабарико, заключенный ИК-1 Новополоцка, в ночь на 25 апреля был госпитализирован в городскую больницу — якобы со следами избиений и пневмотораксом. Утром 27 апреля близким политика удалось подтвердить факт его госпитализации в хирургическое отделение. Госорганы комментировать ситуацию отказались.

27 апреля штаб Виктора Бабарико сообщил, что экс-банкир оставался в больнице, его не собирались куда-либо перевозить, поскольку транспортировка была жизненно опасна. Однако в следующие дни о точном местонахождении Бабарико в его команде не знали, увидеть его не удалось.

2 мая родственники Виктора Бабарико пытались попасть на прием к руководству Департамента исполнения наказаний (ДИН) МВД. В приеме отказано.

С тех пор нет никакой информации о местонахождении и состоянии Виктора Бабарико.

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