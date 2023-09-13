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Переводчик Ким Чен Ына эпично ошибся, бранно высказавшись о России

  • 13.09.2023, 14:16
  • 7,652
Переводчик Ким Чен Ына эпично ошибся, бранно высказавшись о России

Видеофакт.

Переводчик главы Северной Кореи Ким Чен Ына выдал сделал эпическую ошибку во время встречи диктатора с президентом РФ Владимира Путиным. В результате вышло, что Ын, «ступив на российскую землю», почувствовал «боевой дух и *бучую действительность».

Видео с феерической оговоркой переводчика мгновенно разлетелось по сети, вызвав волну насмешек. «Ступив на российскую землю, я почувствовал боевой дух и *бучую действительность», – так прозвучал перевод лидера северокорейского режима.

Встреча двух диктаторов состоялась утром 13 сентября на космодроме «Восточный» в Амурской области РФ. В ходе переговоров Ким Чен Ын рассыпался в похвалах стране-агрессору.

В частности, он выдал, что Россия «поднялась на священную борьбу за свой суверенитет», а Пхеньян поддерживает все решения Кремля.

По словам диктатора, РФ и Северная Корея «всегда будут вместе в борьбе с империализмом» и их отношения – «главный приоритет» для КНДР.

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