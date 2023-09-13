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ВСУ развеяли миф о «непробиваемом» российском танке Т-80БВМ

  • 13.09.2023, 14:29
  • 2,768
ВСУ развеяли миф о «непробиваемом» российском танке Т-80БВМ

Украинские военные провели краш-тест.

Российские пропагандисты рассказывали о якобы «сверхсовременном и непробиваемом» танке Т-80БВМ. Украинские военные провели для вражеской техники собственное испытание.

Об этом рассказал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

«Несколько дней назад российские пропагандисты опубликовали видео о «сверхсовременном и непробиваемом» танке Т-80БВМ. Аэроразведчики 27-й бригады Нацгвардии уже провели настоящее, а не постановочное испытание», - пишет Клименко.

Как отметил Клименко, в результате испытаний выяснилось, что российская жестянка прекрасно горит и взрывается.

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