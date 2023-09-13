Маршрутки Минск — Борисов массово отменяют 13.09.2023, 14:31

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Люди жалуются на бесконечные очереди на остановках.

«Миноблавтотранс» массово отменяет маршрутки из Минска в Борисов и обратно из-за ремонта транспорта и нехватки водителей. Тем временем люди жалуются, что дорога домой из столицы превращается в настоящий квест и попасть на рейс могут не все желающие. Ex-press.live показал, как сейчас выглядят очереди на вечерние маршрутки из Минска в Жодино и Борисов, — их масштаб впечатляет.

ОАО «Миноблавтотранс» изменил расписание маршрутных автобусов из Минска в Борисов и обратно. В итоге с 8 сентября по 7 декабря маршрутки № 500Э будут ездить по «скорректированному расписанию движения». Недавно перевозчик также отменил с 20 сентября по одному ежедневному рейсу по этому маршруту в обоих направлениях и по два рейса — в воскресенье.

Кроме того, 11 сентября отменяются 10 ежедневных рейсов из Борисова в Минск и 15 — из Минска в Борисов. Сокращения затронули маршрутки № 3500CК, № 3410СК, № 3420СК. Причина — в ремонте «значительного количества транспортных средств» и нехватке водителей, сообщает предприятие.

Тем временем жители Борисова, а также Жодино, уже не первый месяц жалуются, что дорога домой из Минска в пятницу и выходные превращается для них в настоящий квест: все желающие попросту не могут вместиться в последнюю вечернюю маршрутку из столицы, и 10−15 человек остаются за бортом.

«В прошлое воскресенье на автостанции в Жодино хотел взять билетик на утро понедельника. Там была битва за билеты среди людей, которые хотели уехать вечером в воскресенье на Минск. И были люди, которые говорили, что приехали из Борисова, чтобы уехать на Минск. Жесть какая-то творится…» — цитирует издание одного из читателей.

Многометровые очереди на вечерние борисовские и жодинские маршрутки регулярно становятся «антигероями» соцсетей — люди возмущаются в комментариях и призывают писать во все инстанции, чтобы изменить ситуацию. Директор автопарка № 18 Юрий Кульвановский ранее утверждал, что «прорабатывается вопрос о введении еще одного рейса» из Жодино в Минск и обратно, но проблема пока так и не решилась.

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