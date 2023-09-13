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Россияне массово бегут с Дальнего Востока

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  • 13.09.2023, 14:36
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Россияне массово бегут с Дальнего Востока

Треть жителей заявили о намерении уехать.

Каждый третий житель Дальнего Востока России хочет покинуть регион, а каждый шестой готов сделать это в ближайшее время, следует из исследования ЦСП «Платформа», которое было проведено перед Восточным экономическим форумом.

«В целом на отъезд из макрорегиона ориентированы 33% респондентов. Из них 16% готовы к отъезду в ближайшее время, 17% — в более отдаленной перспективе», — говорится в исследовании, результаты которого публикует РБК.

Среди людей в возрасте от 18 до 34 лет доля желающих уехать выше — 36%, но это всего на 3 процентных пункта больше, чем среди опрошенных в возрасте от 35 до 54 лет.

При этом больше половины людей все-таки хотят остаться на Дальнем Востоке — о нежелании уезжать заявили 59% опрошенных.

«Желание к переезду следует соотносить с реальными возможностями, низкой мобильностью населения в целом и с другими факторами, поэтому фактические показатели могут быть в перспективе ниже», — замечают исследователи.

Согласно официальным данным, в 2022 году Приморье покинула 61 тыс. человек при населении 1,82 млн, а Хабаровский край — 49 тыс. человек при населении 1,28 млн. В процентном отношении регионы потеряли по 4% населения.

Однако даже с учетом въезжающих в регионах наблюдалась отрицательная динамика численности населения: минус 3 тыс. человек в Хабаровском крае и минус 9 тыс. в Приморье.

Развитие Дальнего Востока является «абсолютным приоритетом на весь XXI век», заявил накануне на Восточном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин.

По его словам, в этом регионе находится «почти половина наших лесов и запасов золота», а также более 70% рыбы, алмазов, свыше 30% титана, меди и других полезных ископаемых и металлов. Путин подчеркнул, что на Дальнем Востоке изучено всего 35% недр.

Кроме того, в регионах работают важнейшие стратегические предприятия, морские порты и железные дороги, отметил Путин. Он предложил правительству поднять верхнюю планку дальневосточной ипотеки с 6 млн до 9 млн руб. и расширить программу на работников предприятий ОПК.

В декабре 2022 года дальневосточная ипотека была продлена до 2030 года. Программой могут воспользоваться молодые семьи до 35 лет, родители-одиночки, участники программы «Дальневосточный гектар» и региональных программ трудовой мобильности, медицинские работники и педагоги, если они проработали не менее пяти лет на Дальнем Востоке.

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