Стало известно имя погибшего при восхождении на Эльбрус белоруса 2 13.09.2023, 14:42

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Погибшим оказался глава техкомитета Белорусской федерации баскетбола.

При восхождении на Эльбрус погиб глава попечительского совета «Динамо-Джуниверс» и руководитель технического комитета Белорусской федерации баскетбола Николай Ермашов. Об этом сообщила 13 сентября пресс-служба клуба.

«Николай всегда увлекался хоккеем, посещал матчи „Динамо“ и переживал за результаты команд во всей клубной структуре, также внес большой вклад в успех и развитие нашей школы, которая благодаря ему смогла воспитать новых звезд белорусского хоккея», — отметили в пресс-службе ХК «Динамо-Минск».

В Белорусской федерации баскетбола отметили, что Ермашов стоял у истоков развития баскетбола 3×3 в Беларуси.

«С 2015 года при его поддержке и коллектива „Спорт-формат“ проходили такие ежегодные соревнования, как Национальная лига „Palova“, международный турнир „Palova-Snowball“, II Европейские игры и II Игры стран СНГ», — написали в пресс-службе БФБ.

погибший при восхождении на Эльбрус Николай Ермашов. Фото: t.me/hcdinamoby

О гибели белоруса на Эльбрусе ранее сообщило МЧС России. По данным ведомства, 12 сентября находившийся в составе незарегистрированной группы предположительно из 9 человек турист сорвался на высоте 5400 метров и от полученных травм погиб на месте.

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