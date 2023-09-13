СМИ: Ракетный удар ВСУ по Севастополю повредил одну из самых современных российских подлодок 1 13.09.2023, 14:44

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Субмарина была спущена на воду менее 10 лет назад.

Украинскими военным удалось повредить подлодку «Ростов-на-Дону» — один из самых современных кораблей: подлодка была спущена на воду меньше 10 лет назад. Это одна из шести подлодок Черноморского флота.

Кроме того, поврежден большой десантный корабль «Минск". Это третий такой корабль, который ВСУ поразили с начала войны, пишет «Агентство».

Комментируя ночную атаку на Севастополь, украинская разведка сообщила о поражении крупного десантного корабля и подлодки.

Российские телеграм-каналы и провоенные блогеры сообщили, что повреждены были большой десантный корабль «Минск» и дизель-электрическая подводная лодка «Ростов-на-Дону».

Как написал близкий к Минобороны канал «Рыбарь», по Крыму были запущены 10 ракет Storm Shadow, целей достигли три из них. На использование этих ракет, вероятно, намекнул глава Воздушных сил ВСУ Николай Олещук, написавший, что «оккупантов штормит».

Издание «Радио Свобода» предположило, что удар по Севморзаводу был нанесен с самолетов из акватории Черного моря. OSINT-аналитик под ником MT_Anderson опубликовал спутниковые снимки доков «Севморзавода», сделанные за сутки до удара.

На кадрах видно, что в сухих доках находятся большой десантный корабль проекта «775» (по кодификации НАТО — Ropucha) и подводная лодка проекта

«636» «Варшавянка» (по кодификации НАТО – Improved Kilo).

Поскольку российские корабли были повреждены в сухих доках, это, вероятно, облегчит их ремонт, считает OSINT-аналитик, который пишет в Twitter под ником HI Sutton.

Однако этот удар снизит возможности России по использованию ремонтной базы Севастополя. Дизельно-электрическая подводная лодка «Ростов-на-Дону» была спущена на воду в 2014 году.

В распоряжении Черноморского флота находятся шесть таких подлодок. Это первая с начала войны поврежденная российская подлодка.

«Ростов-на-Дону» может запускать крылатые ракеты «Калибр», используемые российской армией для нанесения ударов по Украине.

Аналитический проект Oryx, который ведет подсчет потерь сторон в войне в Украине, уже подтвердил повреждение подлодки и десантного корабля.

Всего, по подсчетам Oryx, с начала войны ВСУ удалось повредить или уничтожить 16 кораблей, в том числе ракетный крейсер «Москва» и большой десантный корабль «Саратов».

Два из поврежденных до сегодня кораблей — десантные корабли проекта «775». Первый был поврежден в марте 2022 года во время удара по порту Бердянска, второй в августе 2023-го — во время удара морскими беспилотниками по целям близ Новороссийска.

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