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Как выглядят самые дешевые сталинки с ремонтом около площади Победы

  • 13.09.2023, 14:57
Как выглядят самые дешевые сталинки с ремонтом около площади Победы

В подборке есть даже трехкомнатная квартира и несколько вариантов с неплохим ремонтом.

Realt изучил базу в поисках бюджетных сталинок недалеко от площади Победы. Самый дешевый вариант нашли в Осмоловке — однокомнатная квартира продается за 58 тысяч долларов. Самый дорогой из подборки бюджетных сталинок обойдется в 90 тысяч — это двушка около кинотеатра «Мир». В подборке есть даже трехкомнатная квартира и несколько вариантов с неплохим ремонтом.

Однушка в Осмоловке

Начнем с самого бюджетного и отдаленного от площади Победы варианта. Это однокомнатная квартира в двухэтажном доме в Осмоловке. Адрес — Куйбышева, 27.

Квартира находится на первом этаже. В ней 26 «квадратов» общей площади. Жилая — чуть меньше 16. Высота потолков — 3,3 метра. В жилой комнате установлен шкаф-купе, есть спальное место. Окна комнаты выходят на юг. Установлены стеклопакеты. На полах лежит доска, покрытая линолеумом. Потолки во всей квартире натяжные.

Вот так выглядит кухня.

Санузел совмещенный. Для подогрева воды и отопления в квартире установлен газоэлектрический котел.

Продавец говорит, что все трубы в квартире и электрпроводка заменены.

Стоимость квартиры — 58 тысяч долларов (2 239 долларов за «квадрат»)

Однушка на Козлова

Эта однокомнатная квартира с ремонтом находится по адресу Козлова, 13, на четвертом этаже пятиэтажного дома.

Общая площадь — 36 «квадратов», жилая — 20. Квартиру переделали в студию: кухня, гостиная и спальная зона находятся в одном пространстве. Вот как это выглядит.

В квартире есть балкон. Санузел совмещенный. Установлена душевая кабина, есть стиральная машина.

Стоимость — 79 тысяч долларов (2 194 доллара за «квадрат»).

Трешка на Первомайской

Трехкомнатная квартира с арочными окнами по адресу Первомайская, 17. Это дом на пересечении Первомайской и Бядули. Пятый этаж пятиэтажки.

В квартире 62 «квадрата» общей площади, 42 из которых жилые. Кухня — около 7 квадратных метров.

Вот так выглядит кухня в квартире.

В гостиной, спальне, кабинете и частично в коридоре на полу уложен паркет елочкой. В квартире трехметровые потолки и большие окна. В спальне — арочное.

Санузел в квартире раздельный. Установлена ванна.

Стоимость квартиры — 87 тысяч долларов (1 409 долларов за «квадрат»).

Двушка на Бядули

Эта двухкомнатная квартира находится по адресу Бядули, 8. Это рядом с улицами Козлова и Первомайской и в минутах десяти спокойным шагом от площади Победы.

Дом 1952 года постройки. В нем четыре этажа. Квартира на втором. В ней 50 «квадратов» общей площади, 30 из которых жилые. Кухня занимает 6 метров. Все комнаты раздельные. Из техники в кухне есть духовой шкаф, газовая плита, микроволновка. Холодильник стоит в коридоре. В кухне есть выход на балкон.

В гостиной стоит диван, стеллажи, на стене висит телевизор.

Акцент в спальне — это деревянные балки на стене и потолке. Здесь стоит двуспальная кровать и комод.

Санузел в квартире раздельный. Установлена ванна, есть стиральная машина.

Стоимость — 89 500 долларов (1 790 долларов за «квадрат»).

Двушка недалеко от кинотеатра «Мир»

Двухкомнатная квартира с большой кухней на Козлова, 14. Четвертый этаж четырехэтажного дома.

В квартире 62 квадратных метра общей площади. Жилая площадь — 35 «квадратов». Площадь кухни, указанная в объявлении, — почти 13 метров.

В жилых комнатах установлены два шкафа-купе. На полу лежит ламинат. Трехметровые потолки выровнены гипсокартоном. Есть два балкона. Окна выходят и на улицу, и во двор.

Санузел раздельный. Установлена ванна. Есть стиральная машина.

Стоимость квартиры — 90 тысяч долларов (1 445 долларов за «квадрат»).

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