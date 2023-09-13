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Захарова эпично опозорилась нелепыми заявлениями по Крымскому мосту

  • 13.09.2023, 14:54
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Захарова эпично опозорилась нелепыми заявлениями по Крымскому мосту
Мария Захарова

Спикер российского МИД придумала нового «оппонента» из Украины.

Пресс-секретарь министерства иностранных дел страны-агрессора РФ Мария Захарова сделала нелепое заявление с угрозами в адрес Украины.

При этом она опозорилась, несколько раз назвав руководителя объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк мужчиной в ходе брифинга на Восточном экономическом форуме.

При этом Захарова повторила угрозы российской пропаганды насчет «жесткого ответа» и «возмездия» за разрушение Крымского моста.

«Несколько дней назад спикер украинской военной группировки «Юг» Гуменюк заявил, что у Крымского моста осталось очень мало времени. Он отметил, что ВСУ будут «работать и дальше»... добивать, видимо, мост», - заявила она.

Захарова снова повторила российскую мантру о том, что якобы РФ даст жесткий ответ за удары по Крымскому мосту: «Тем, кто вынашивает подобные планы против нашей страны, от возмездия не скрыться».

Напомним, ранее в ВМС Украины намекнули на новые удары по Крымскому мосту. РФ охраняет Крымский мост очень плотно, задействовано более 10 единиц корабельного состава.

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