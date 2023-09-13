Украинский «Моссад» в действии: топ самых дерзких операций ГУР 13.09.2023, 15:10

Как генерал Буданов наводит ужас на россиян.

Нестандартные и дерзкие атаки, организованные Главным управлением разведки Минобороны Украины, регулярно попадают на первые страницы мировых СМИ. Молодой генерал Кирилл Буданов, который руководит украинской разведкой, стал одним из главных врагов Кремля.

Сайт Charter97.org подготовил топ-5 самых успешных операций ГУР за последнее время.

«Выкололи врагу глаза»: как украинская разведка освободила «вышки Бойко»

11 сентября стало известно, что подразделения ГУР Минобороны Украины провели уникальную операцию и освободили от российских захватчиков «вышки Бойко». Украинские воины прогнали врагов с буровых платформ «Украина» и «Петр Годованец», которые РФ захватила в 2014-м году. С февраля 2022 года россияне использовали эти вышки для установки различных сенсоров мониторинга, контроля и наблюдения.

В украинской разведке объяснили, что операция по возвращению буровых платформ в Черном море имела стратегическое значение для государства. Ведь благодаря этому Россия потеряла возможность использовать «вышки Бойко» в военных целях. Оккупанты потеряли разведывательное оборудование на «вышках» и полноценную возможность контролировать акваторию Черного моря. В ГУР подчеркнули, что «это делает Украину на много шагов более близкой к возвращению Крыма».

Операция в стиле «Моссада»: как российский Ми-8 выманили в Украину

23 августа появились сообщения, что российский вертолет Ми-8 вместе со всем экипажем перелетел в Украину и сдался ВСУ. Вскоре стало известно, что Ми-8 ВС РФ оказался в Украине в результате длительной спецоперации ГУР под кодовым названием «Синица». Операция длилась более шести месяцев.

Пилот Ми-8 Максим Кузьминов связался с украинской разведкой и согласился во время одного из рейсов приземлиться на российском вертолете в Харьковской области. По словам Кузьминова, два других члена экипажа не знали, куда на самом деле летят. По рассказам пилота, они начали нервничать и агрессивно себя вести, но не могли ему помешать, так как не умели управлять вертолетом.

Из-за этого инцидента у оккупантов произошла истерика. Они начали рассказывать о «потере ориентации» экипажа и о том, что вертолет якобы ошибочно приземлился на аэродроме в Украине. Там два члена экипажа якобы были ликвидированы, а командир захвачен в плен.

Российский пилот заявил, что сам для себя решил не участвовать в преступлениях режима российского диктатора Владимира Путина против украинцев. Он подчеркнул, что ему никто не навязывал своего мнения на этот счет.

В рамках этой операции Украина получила не только новый российский вертолет с бронированной кабиной, но и ценные свидетельства об авиации РФ.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сказал, что приземление российского вертолета Ми-8 на аэродром в Харьковской области – это одна из самых успешных спецопераций ведомства за всю историю Украины.

После удачной операции по перегону в Украину российского вертолета количество российских военных, которые хотят сдаться в украинский плен, возросло на 70%. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

Триумф для Украины: в Крыму ликвидировали «визитную карточку» ПВО РФ

22 августа глава военной разведки Украины Кирилл Буданов анонсировал некие «неприятности» для оккупантов в Крыму. На следующий день на мысе Тарханкут, который находится в западной части полуострова, прогремели взрывы.

Почти сразу же украинские источники сообщили, что «прилеты» были по военным объектам и удалось поразить наземный противокорабельный комплекс «Бастион» — такие используются для ударов по обороняющейся стране крылатыми ракетами «Оникс». Однако впоследствии ГУР рассказало, что под удар попал еще более ценный объект: самый современный зенитный комплекс России — система большого и среднего радиуса действия С-400 «Триумф».

«Поскольку это одно из самых современных их (россиян — ред.) средств противовоздушной и противоракетной обороны, то это будет иметь системные последствия для развития событий в Крыму. Сегодня действительно состоялся «триумф», но не для рашистов. Это триумф для Украины и украинцев, которые приближают освобождение Крыма», — заявил представитель ГУР Андрейя Юсов.

Российской авиации «подрезали крылья»: минус пять самолетов за три дня

19 августа сотрудничающие с украинской военной разведкой агенты атаковали беспилотниками военный аэродром в Сольцах Новгородской области РФ. Вследствие удара был уничтожен стратегический бомбардировщик Ту-22 М3, еще два самолета получили повреждения.

Через несколько дней, 21 августа, в Калужской области России на аэродроме «Шайковка» в результате атаки дронов, управляемых диверсантами ГУР, повреждения получили еще два российских бомбардировщика. «Шайковка» служит базой для 52-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка, на вооружении которого стоят способные нести ядерное оружие стратегические бомбардировщики Ту-22М3.

Уже в ночь на 30 августа под руководством украинской разведки и других подразделений в российском городе Псков был атакован военный аэродром, где базировались военно-транспортные самолеты Ил-76.

Представитель ГУР Андрей Юсов подтвердил уничтожение четырех российских Ил-76 в Пскове. Еще несколько бортов получили повреждения.

«Уничтожены 4 единицы – это означает, что поражения не позволяют восстановить этот самолет и вернуть его к выполнению задач. Их используют для транспортировки личного состава оккупантов и их техники. Также есть информация о повреждении еще нескольких единиц», – отметил Юсов.

«Сюрпризы» для коллаборантов: дерзкие операции в оккупированном Запорожье

В августе украинские военные разведчики осуществили доразведку и эффективно уничтожили ряд вражеских объектов на оккупированной территории Запорожской области благодаря движению сопротивления. Под атаку попали объекты россиян в Энергодаре и городе Каменка-Днепровская.

Утром 24 августа в Каменке-Днепровской Васильевского района в окно местного гауляйтера и коллаборациониста Александра Реймера прилетел дрон-камикадзе — он был ранен и эвакуирован в больницу.

А 23 августа в штабе отделения Федеральной службы безопасности РФ в Энергодаре проходило мероприятие для личного состава оккупантов, около 19:00, когда россиян собралось больше всего, в здании прогремел мощный взрыв.

После начала эвакуации по парковке был нанесен еще один удар, который уничтожил захватчиков, а также повредил стоявшие там автомобили.

Спустя пять дней, 28 августа, в Энергодаре взорвали импровизированную «казарму» подразделения Росгвардии «Ахмат-1». В результате этого пострадал личный состав военных РФ.

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