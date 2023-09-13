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Изгой даже на встрече двух изгоев

  • Телеграм-канал «Ник и Майк»
  • 13.09.2023, 15:10
  • 1,822
Изгой даже на встрече двух изгоев

А есть ли проклятие Кима?

Окурок (Путин - ред.) встречается с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном. Это можно назвать апогеем политической деградации России времен окурка. Начать в клубе избранных – закончить в клубе изгоев.

Просить снаряды и ракеты у тех, кому в середине прошлого века помогли с производством снарядов и ракет. Качество и уровень соответствующие. Подтвержденные массовые поставки этого хлама, который уже встречается в Украине, станут поводом для еще большей изоляции России за нарушение эмбарго в отношении КНДР.

Сама встреча проходит на фоне успешной ракетной атаки на временно оккупированный Севастополь, с повреждением нескольких судов, взрывов в Москве и Твери. Территория страны-агрессора для Кима менее безопасна, чем собственная страна.

Интересно: а есть ли проклятие Кима? Трамп, который с ним встречался, не победил не выборах и сейчас находится под следствием. Будет ли продолжение?

Примечательно, что синепалого (Лукашенко - ред.) не позвали на эту встречу, хотя подобные вбросы были. Но он изгой даже на встрече двух изгоев. А ему опять нужно в Кремль и опять за деньгами.

Банальная математика за первое полугодие 2023 в торговле с ЕС образовался «минус 3.2 миллиарда долларов», в торговле с Россией «плюс 3,9 миллиардов». И даже такой очевидный заработок на обходе санкций не покрывает дыру во внешней торговле в целом.

По уточненной статистике Нацбанка хунты, за первое полугодие отрицательное сальдо внешней торговли сложилось на уровне «минус 57 миллионов». Мелочь, вроде бы, но еще месяц назад Нацбанк бодро рапортовал о том, что этот показатель «плюс 167 миллионов». То есть за месяц выявилась «погрешность» в 210 нарисованных из воздуха миллионов.

Мы предполагаем, что нужно было всего лишь красиво отчитаться за полугодие. К слову, по итогам 7 месяцев Нацбанк насчитал предварительно уже «минус 100 миллионов». Что будет в результате более точных подсчетов, можно только догадываться с такими погрешностями.

Таким образом, у хунты два главных вопроса: деньги и граница. Поступление денег зависит от открытости границы и готовности России и дальше заливать деньгами бюджетные дыры колхозной экономики. Открытость границы также зависит от России – одна провокация вагнеровцев и железный занавес опустится. Оригинальная конфигурация.

Синепалому нужно в Кремль, а самое лучшее время для провокаций как раз то время, пока он не в Беларуси. Шпагатик.

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