Светлана Тихановская выступила в Европарламенте 11 13.09.2023, 15:25

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Она говорила о войне в Украине, ордере для Лукашенко и европейском будущем Беларуси.

13 сентября Светлана Тихановская выступила в Европарламенте.

«В отличие от войны в Украине, наша война — тихая. Цель Кремля в этой войне такая же, что и в Украине: превратить Беларусь в колонию России. Путину в этом деле помогает Лукашенко — он по частям продает независимость нашей страны», — приводит ее слова nashaniva.com.

Она заявила, что ЕС — это будущее, к которому белорусы стремятся.

«Мы хотим вернуться домой. Домой в Европу. Белорусские демократические силы приняли совместную декларацию, которая очерчивает нашу стратегическую цель — вступление Беларуси в ЕС. Знаю, что это долгий процесс и он не будет легким. Однако для нас нет обратного пути. Европейский союз — это будущее, к которому мы стремимся и в котором хотим остаться навсегда.

Также она призвала не прекращать борьбу с диктатурами.

«Помогите нам привлечь Лукашенко к ответственности. За убийство оппонентов «эскадронами смерти». За пытки мирных протестующих. За похищение украинских детей. За ведение войны против белорусов и сотрудничество в войне против Украины. У него на плечах длинный список преступлений. Он не заслуживает никакого места на международных форумах. Единственное, чего он заслуживает — билет в один конец в Гаагу», — сказала она.

Также Тихановская призвала европарламентариев поддержать резолюцию, которую предложил евродепутат от Литвы Пятрас Ауштрявичюс.

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