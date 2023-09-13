Светлана Тихановская выступила в Европарламенте11
- 13.09.2023, 15:25
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Она говорила о войне в Украине, ордере для Лукашенко и европейском будущем Беларуси.
13 сентября Светлана Тихановская выступила в Европарламенте.
«В отличие от войны в Украине, наша война — тихая. Цель Кремля в этой войне такая же, что и в Украине: превратить Беларусь в колонию России. Путину в этом деле помогает Лукашенко — он по частям продает независимость нашей страны», — приводит ее слова nashaniva.com.
Она заявила, что ЕС — это будущее, к которому белорусы стремятся.
«Мы хотим вернуться домой. Домой в Европу. Белорусские демократические силы приняли совместную декларацию, которая очерчивает нашу стратегическую цель — вступление Беларуси в ЕС. Знаю, что это долгий процесс и он не будет легким. Однако для нас нет обратного пути. Европейский союз — это будущее, к которому мы стремимся и в котором хотим остаться навсегда.
Также она призвала не прекращать борьбу с диктатурами.
«Помогите нам привлечь Лукашенко к ответственности. За убийство оппонентов «эскадронами смерти». За пытки мирных протестующих. За похищение украинских детей. За ведение войны против белорусов и сотрудничество в войне против Украины. У него на плечах длинный список преступлений. Он не заслуживает никакого места на международных форумах. Единственное, чего он заслуживает — билет в один конец в Гаагу», — сказала она.
Также Тихановская призвала европарламентариев поддержать резолюцию, которую предложил евродепутат от Литвы Пятрас Ауштрявичюс.