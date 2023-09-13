закрыть
13 сентября 2023, среда, 16:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Зачем нужны три отсека в лотке стиральной машинки?

7
  • 13.09.2023, 15:30
  • 5,526
Зачем нужны три отсека в лотке стиральной машинки?

Многие их часто путают.

Стиральные машинки незаменимы в быту и, казалось бы, нет никакой необходимости читать инструкции по эксплуатации. Все же просто – нужно загрузить вещи в барабан, добавить моющее средство и включить нужный режим. Однако, как оказалось, и с этим часто возникают проблемы.

К примеру, в лотке есть три отсека, и часто мы даже не задумываемся, зачем так много. Порошок насыпаем наугад – и включаем цикл стирки.

Сайт obozrevatel.com разбирался, почему следует обращать внимание, в какой отсек добавлять порошок, а в какой – кондиционер, и зачем вообще нужен третий контейнер.

Отсеки в лотке следует использовать по назначению. Обычно они обозначены цифрами или буквами, звездочкой или цветком. Порядок их размещения находится в зависимости от марки устройства.

Арабской цифрой 1, римской I или буквой А обозначают отсек, предназначенный для замачивания или предварительной стирки. Этот этап необходим для эффективного удаления устаревших пятен. Ткань набухает и растягивается, потому грязь быстро отходит от волокон.

Если вы выбрали режим стирки, не включающий этап замачивания, не заполняйте первый отсек порошком или жидким моющим средством. Некоторые циклы предполагают два этапа – в таком случае в отсек А следует засыпать средство для стирки.

Отсек, обозначенный цифрой 2 (II) или буквой В, – основной. Именно его следует заполнять порошком независимо от выбранного режима.

Кондиционеры, ополаскиватели или другие дополнительные средства стирки наливаем в отсек, обозначенный «звездочкой» или «цветком». При этом кондиционер можно добавлять во время процесса – главное, успеть до того, как машинка начнет набирать воду для ополаскивания.

Что же будет, если перепутать отсеки? Все просто: машинка может постирать вещи кондиционером, а прополоскать порошком.

Сложнее всего отстирать жирные устойчивые пятна, которые глубоко впитались в волокна. Даже после нескольких циклов стирки проблема может остаться нерешенной.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Настал решающий момент
Настал решающий момент Тимоти Снайдер
Вашингтон предупредил Путина
Вашингтон предупредил Путина Альфред Кох
Не мешайте Лукашенко
Не мешайте Лукашенко Ирина Халип
Репрессалии
Репрессалии Андрей Санников